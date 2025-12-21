大屋頂下／挽救威瑪時刻 拒絕進入希特勒時刻

用「威瑪時刻」來形容當前的中華民國憲政危機尚只是輕描淡寫，真正的危機是台灣要不要進入賴清德的「希特勒時刻」。

一九三○年代的德國，對外有凡爾賽條約帶來的國家屈辱，在內則有反猶太的氛圍，加上希特勒個人「奇理斯瑪／民族救星」的民粹魅力操作，這部德國首部民主憲法威瑪憲法終遭解構而陷入「威瑪時刻」，轉而迅速進入了「希特勒時刻」，亦即「納粹時刻」。

回頭看今日台灣，在國家認同及族群問題上，卻一直存有兩股相對制衡的不同民意，不像德國當年那樣迅速爆發出「趨納粹中心化」的主流，反而是民進黨引領的政治思想與操作已然出現逐漸式微的趨勢。尤其，賴清德個人的政治才情與魅力更遠不如希特勒。

其實，希特勒當年為解構威瑪憲法，還大費周章制定了《一九三三年授權法案》，明文規定「德國政府制定的法律可以偏離憲法」等條款，並據以立法限制人身、遷徙、通訊、言論、集會、結社等自由權，甚至「立法」解散了參議院。也就是說，即使是希特勒，他「至少」還是以「立法」為建立權力的路徑，儘管這些立法在程序正義及實質正義上均有重大爭議。

但反觀賴清德，卻是橫柴入灶，竟然主張經由立法院依憲法完整正當程序而被否決的覆議案，可以「不副署／不公布／不執行」。連希特勒都還要用一部《授權法案》來阻卻「違憲」，則難道賴清德比希特勒更無法無天？

現在的賴清德，是「團結十講」講了四講就被藍綠白一同噓到不得不閉嘴的賴清德，足見其國政見解未獲民意支持；現在的賴清德，更是在大罷免中遭強烈民意明確否定的賴清德。相對而言，今日的多數民意是唾棄團結十講的民意，今日的立法院則是經大罷免的「再大選／再公投／再信任投票」而重生再造的立法院。於是，這樣的賴清德，還來不及撕掉「萊爾校長」的標籤，一絲一毫都看不出他具有希特勒那般「民族救星／奇理斯瑪」的風采。

如此，這個不是「威瑪社會」的台灣社會卻要被迫進入「威瑪時刻」，這個不具希特勒才情的賴清德卻想要創造「希特勒時刻／納粹時刻」，這才是台灣當前面對的真正危機。

二人比較。希特勒當年是利用德國已然存在的反猶太民粹來操弄政治，但賴清德卻是不斷地進行政治加工，要在台灣「製造一群猶太人」。再如，希特勒當年的辛辣演說，聽得德國人如醉如癡，但賴清德的「團結十講」卻是一塌糊塗，不忍卒睹。

台灣不是威瑪德國，賴清德的魅力更不如希特勒。但賴的毀憲亂政不遜希特勒，賴的輕佻狂妄更勝希特勒。

「昨日希特勒，今日賴清德」？賴清德比希特勒還牛嗎？我不相信。台灣社會能容許賴清德成為希特勒嗎？我更不相信。

賴清德的根本病症是在他反民主及反憲政的本性。「打掉雜質」的大罷免是反民主，「不副署／不公布／不執行」是反憲政。在反民主與反憲政的本性下，賴清德的問題就絕非僅在覆議案而已，而是他的整個政治人格與政策思維，皆存在著「系統性」的問題，必須進行「系統性」的檢視與「系統性」的對治。

有人主張彈劾賴清德，有人建議與賴清德決戰街頭。賴清德面對如此洶洶政潮，必須有以因應。救自己，救台灣。

賴清德發表「團結十講」，原本是想藉以向內外表述他對世局國政的系統性見解。他又召集「國政茶敘」，也是想藉此宣達他的國政理念。本文認為，面對當前政潮，賴清德應當迅速出面，除向國人認錯道歉外，並謙誠邀請藍綠白三黨聯名召集舉行國是會議，就化解國家危機集思廣益，尋求對策。

會議的主題就是：由全體國人針對「團結十講」的十大主題進行研議，在十大主題上群策群力以建立在民主共識上的國家方案。

「團結十講」的十大主題是：國家／團結／憲政體制／國防／外交／兩岸／民主／和平／繁榮／均衡台灣。

這個「十講」包含了十分完整周延的系統性國家方案。國是會議就以「十講」為逐一研議的主題，可使賴清德將沒有說完的話說完，也可讓多元民意有參與國家方案的權利及共創國家前景的機會。

何謂系統性？例如：如果覆議案可以「不副署／不公布／不執行」，則憲法何必設置覆議案？如果中華民國的名字必須保留，台獨黨綱的「正名制憲」為何不廢除？如果以兩岸和平為最高追求，為何不終止「借殼台獨」的操作？如果核二核三可以重啟，為何不能回復「核綠共生」的政策？如果蔡英文都承認應當不分藍綠積極處理綠能貪腐，則綠能究竟是能源政策或分贓淵藪說與誰聽？如果財政劃分反正肉是爛在鍋裡，為什麼不能稍微靠向財政弱勢的地方？如果軍購案是一個嚴肅的問題，怎能容許出現室內裝潢公司買ＲＤＸ炸藥的怪事？如果第一艘潛艇居然出現無錨試測的奇事，怎能強求立法院現在就編足未來八艘潛艇的預算？如果政府公開宣示整個半導體供應鏈生態系將全盤移植美國，如何解釋這樣的喪事喜辦？如果一兆兩千五百億元的軍購只送出六頁說明，該教立法院如何審議？如果年金改革違反「信賴保障原則」，為何不能煞車？如果大法官、檢調及ＣＮＮ等中立機關皆淪為政爭武器，統治正當性如何維繫？

以上舉例，皆與「十講」有關，且是一個系統性的架構。因為，國家認同牽動兩岸政策，兩岸政策牽動國防規劃，國防規劃牽動軍事建設及軍購，軍建軍構牽動外交互動，又能源政策牽動經濟建設，再牽動貪腐問題…。

賴清德的反憲政是系統性的，賴清德的反民主也是系統性的。

牽一髮動全身，系統性的問題，須有系統性的解決方案。

且略去一些細碎的問題不說，僅是借殼台獨、兩岸互動、能源政策、軍備競賽、台積電生態系移美、憲政運作及政黨博弈等幾個系統性的重大課題就不是賴清德的「團結十講」可以自說自話，必須建立在全民的參與及共識上。

已經沒有人願聽賴清德的「國情報告」，賴清德必須回頭聆聽「民意報告」。

台灣不是威瑪德國，賴清德也沒有做「台灣希特勒」的社會條件及個人才情。台灣若要走出「威瑪時刻／希特勒時刻／納粹時刻」，應當先將「賴清德十講」訂正優化成為「全民共識十講」。

台灣拒絕進入賴清德的希特勒時刻。