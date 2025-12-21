名家縱論／從國際競爭看AI教育的定位

全球ＡＩ競賽方興未艾，ＡＩ版圖正被改寫。全球求職平台網站Indeed統計，去年八月以來，新加坡徵才廣告提及ＡＩ比率增加一點五倍，為全球第一。

最近遇到一位新加坡國立大學ＮＵＳ副校長，為全校規畫課程改造，深受挫折。他兩年前開始學ChatGPT，眼看中國DeepSeek、甚至字節跳動的「豆包」ＡＩ快速問世，「你能想像我們有多焦慮嗎？」

儘管ＮＵＳ在ＱＳ世界大學排名亞洲第一，看到產業對新技能需求驟升，畢業生卻追不上ＡＩ變化，壓力排山倒海，學校怎麼辦？答案是ＡＩ技能已轉變成企業期望的核心技能，ＡＩ必須融入大學全面教育，課程要不斷打掉重練，學校要迎向這條崎嶇的碎石路。

「數位素養」和「數據素養」提供所有學生必要技能和廣泛的知識基礎。在人文社科專業，更強調學習ＡＩ不是簡單的掌握技術，而要批判性參與：要了解ＡＩ帶來的倫理兩難，也要判讀ＡＩ答案的品質和潛在偏見，從而保持「不受機器人影響」的自主能力。

ＮＵＳ副校長說，他們想取法美中強項，截長補短；既要從ＭＩＴ和史丹佛學術體系，了解ＡＩ底層邏輯的數學基礎和複雜算法，也學習中國擅用數據規模、臉部辨識和金融科技的精準應用。學生在校就會搜集數據、建立資料庫和安全管理，不受制於人。

他們重視ＡＩ和地緣政治關係，開設ＡＩ全球競爭的選讀課，李開復的「ＡＩ新世界：中國、矽谷和ＡＩ七巨人如何引領全球發展」；哈佛教授顏西提名著「領導者的數位轉型」，關注中美之間的差異和競爭，不但開拓學生視野，也導回對新加坡自身啟示，強調亞洲視角的重要性。

然而ＡＩ教育絕不簡單，韓國就是急功近利卻大翻車的反例；高喊躋身全球ＡＩ三強的韓國，曾大刀闊斧推動ＡＩ教育計畫，然而耗資數億美元的雄心，今年遭遇重挫。被媒體稱為「昂貴的實驗失敗」，不是技術不行，而是「忽視人的因素」。要十八個月才能推出的ＡＩ教科書縮為十二個月，內容錯誤百出，介面難用，更在尹錫悅下台後，計畫被迫延期。

ＮＵＳ還自創教學應用機器人，法學院的學生在審判辯論課，用聊天機器人練習交叉詢問，模擬各種場景；從情緒激動或閃爍其詞的證人，到要求精準的嚴厲法官，學生能練習提問技巧，快速提升學習曲線。

反觀台灣？整體ＡＩ政策目前成效有限，產出的多半是應用型工程師，而不是像Google DeepMind或Open AI那樣的主導型競爭者。最近的大學ＡＩ學程聯盟，更只停在追求修課人數、證照張數，培養大量熟練的ＡＩ操作員，卻無法孵化定義未來、因應巨變的頂尖人才。然而，群雞不如一鶴，卻是國際競爭的鐵律。

網路之父伯納李最近出版回憶錄「人人共享」，直指現在大科技公司掌握大部分數據，和網路造福社會目標背道而馳；數據被巨型科技公司大規模武器化和利益化，而丟棄社會價值。各國政策需要快速彈性調整，政府要培養跨域整合、理解價值、具國際視野、能和全球頂尖團隊並肩的高端人才。

ＡＩ地緣政治大潮已經到來，不能乘風破浪，就可能淹沒滅頂。ＡＩ生態系已經橫向擴張，國際高教對於ＡＩ教育已由「知」轉「用」，透過建構國家ＡＩ生態系統賦能教師和學生，翻轉整個教育思維。

台灣不只要善用技術優勢，重新擬定教育藍圖。面對「ＡＩ幾乎掌握所有答案」的世界，更要聚焦「人文關懷」的指導、情感支持和道德判斷；面對強烈競爭，更要有強烈企圖心和正確方向感，才能成為最具韌性的智慧教育先進國。

（作者為政大傳播學院教授）