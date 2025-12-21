星期透視／地緣經濟挑戰下 台灣的兩岸戰略

主張兩岸「和睦」的海基會董事長吳豊山上任一年便「被請辭」，同一天，川普政府宣布巨額對台軍售，而海南超級自貿港也同步上路，這些看似紛雜的消息，對台灣的兩岸戰略有何意義？

川普在最近發布的國家安全戰略報告中，強調台灣是通往第二島鏈的重要橋梁，因此遏阻台海爆發軍事衝突，也就成為美國的關注點。然而，報告的重心卻在經濟利益，要求減少外貿失衡、增加商業活力、鞏固供應鏈，讓美國再工業化。俄羅斯不再被稱為敵人，中國大陸亦非戰略而是商業競爭對手，呼籲美中建立真正互利的經濟關係；甚至認為避免台海戰爭的主要理由在於其對美國經濟造成重大影響。

川普厲害的地方，是他改變了二戰後美國以民主對抗威權擴充的戰略思維，敏銳地觀察到新地緣經濟時代的來臨。二戰後，中共「一邊倒」的外交政策，旋即因中蘇關係生變，在一九五六年的中共「八大」上，改為獨立自主的外交路線。文革前，毛澤東提出了「中間地帶理論」；一九七四年鄧小平在聯大提出「三個世界理論」；同年中共聯合不結盟國家在聯合國提出「新國際經濟秩序」，要求資源重置。然因國力不足，又因改革開放需要先進國家的配合，新經濟秩序之說漸少。中國欲聯合第三世界改變全球經濟秩序的夢想，終於在改革開放四十年後漸次展開。

在赴南韓慶州參加ＡＰＥＣ峰會前，川普提出Ｇ２的概念，公開承認中國大陸在「全球南方」創造的經濟能量。川普政策的精髓，在於因應中國在全球經濟活動中，不僅在貨物貿易超越美國，在新能源、電動汽車、鋰電池、無人機、機器人等領域，亦幾已獨霸全球。

以電動汽車為例，中國產品全球市占率近七成，在全球南方掌握從材料到電池、再到電動車的垂直整合，優勢明顯。鋰、鈷、鎳是鋰電池的核心材料，中國企業早已布局非洲，比如剛果（金）是全球最大的鈷產地，中國企業掌握超過六成的開採與冶煉能力，此於辛巴威、迦納、馬拉威的鋰礦，以及南非、尚比亞的銅與鎳亦同。中游的電池與零組件部分產線外移，以降低成本、貼近市場，泰國成為中國電動車和電池的東南亞樞紐，印尼為全球最大鎳產國；寧德時代投資「鎳─電池材料」工業園，比亞迪在巴西建大規模的電動汽車工廠。下游的電動車銷售，在泰、墨、巴西等國的市占率都超過七成。

最近法國總統馬克宏訪中，除了烏克蘭戰事外，諸如貿易失衡及中國過度投資等，談的都是地緣經濟問題；高市早苗和習近平舉行慶州峰會時，重點也是確認互利共贏戰略。

反觀台灣，從「賴十七條」反制敵對政權，到以國籍法定位陸配、修改國安相關法律以強化防堵中共認知作戰，賴政府似乎仍然沉溺於地緣戰略對抗的迷霧，對中國帶出的新國際經濟秩序懵然無知。

最近兩岸企業家峰會在南京舉行，台方於峰會上表示將就兩岸電池能源合作與寧德時代交換意見，可謂力挽狂瀾。地緣經濟罩頂，賴政府卻依然沉醉於冷戰思維的地緣政治對抗。

（作者為中國文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授、陸委會前副主委）