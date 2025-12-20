聽新聞
0:00 / 0:00

海基會董事長 換誰都一樣

聯合報／ 楊正／退休媒體工作者（台北市）
總統賴清德。圖／聯合報系資料照片
總統賴清德。圖／聯合報系資料照片

吳豊山擔任了十四個月的海基會董事長，卻在年底請辭；消息雖突然卻不意外。吳豊山出身新聞界，他擔任自立晚報社長時，在一九八七解嚴的前一年派記者李永得、徐璐到中國大陸採訪，這是一九四九兩岸分治以後第一批台灣記者到中國大陸採訪；這看得出吳豊山打破框架、力求突破的企圖。但在海基會董事長任內，他卻沒能踏上對岸訪問。

現在的兩岸局勢，對岸堅持九二共識、賴清德堅持抗中保台和「賴十七條」，將中國視為境外敵對勢力；兩岸緊繃的情況是解嚴後所未見。海基會工作停擺、沒有實質功能，台灣民眾與台商的問題也沒有正常管道能協助處理。以目前的環境而言，其實海基會董事長換誰都一樣，都是毫無功能。

旅遊界統計， 二○二五年台灣對大陸地區的觀光逆差，約為一五二○億元；這是以台灣到中國旅遊約四三○萬人次、大陸到台灣約五十萬人次，差距三八○萬人次，及以每人次到對岸平均消費四萬元來計算。台灣政府限制大陸團體來台旅遊，也不准台灣民眾組團到大陸旅遊；但台灣民眾改以自由行，或個人上機、到目的地再集合成團；上有政策下有對策，使得旅遊逆差擴大，扭曲的兩岸政策造成台灣實質的觀光損失。

吳豊山臨行依依、語重心長說，希望兩岸「和睦正常往來」、「這是最高貴的政治情操」，這些話「苦口良藥、逆耳忠言」。對賴清德來說，夏蟲不可語冰，巴不得藍白聯合把海基會與陸委會給廢了，這樣他抗中就更有正當性。準備接任海基會董座的蘇嘉全，過去沒有處理兩岸事務經歷，但奉勸蘇嘉全心情放輕鬆，反正這個位子錢多事少離家近，沒作為就是最大作為。

海基會 吳豊山 蘇嘉全 賴清德

延伸閱讀

憲訴法被5大法官宣告違憲 國民黨批司法超然獨立已死：律法變「綠法」

憲法法庭判憲訴法修正案違憲 藍怒轟：賴清德準備戒嚴？

憲法法庭宣告憲訴法違憲 國民黨團轟：大法官淪賴總統獨裁鷹犬

【重磅快評】彈劾賴清德非人畜無害 綠營須解讀兩個數字

相關新聞

台灣憲政走入日全蝕時刻

行政院長卓榮泰以「不副署」邁出毀憲一大步，總統賴清德隨後指控「立法濫權，在野黨獨裁」，再向立院在野黨發出要求撤掉幾項法案...

借鑑德憲法機制速立新法

憲法法庭今年第一件判決做成於總統和行政院無視覆議失敗，逕以閣揆不副署阻擋立法之際，難免給人準備好以奇兵救駕的聯想，當然是...

換下吳豊山 總統可有「和睦」人選

歲暮年終，海基會董事長吳豊山突然宣布請辭。吳董事長請辭談話結語：「盼望兩岸糾葛所涉各方，皆能認知和睦才是兩岸之間最高貴的...

一紙人事 看見兩岸現實

兩岸關係停滯多年，一紙人事變動攪動了春水。海基會董事長吳豊山請辭並非單純人事異動，而是一個清楚的政治訊號。在台海局勢持續...

海基會董事長 換誰都一樣

吳豊山擔任了十四個月的海基會董事長，卻在年底請辭；消息雖突然卻不意外。吳豊山出身新聞界，他擔任自立晚報社長時，在一九八七...

憲政之亂序幕升起 且看賴政府的「德性」

古希臘哲人亞里斯多德於著作《尼克馬可倫理》申論「德性」，認為讓人能過幸福生活，就是德性；這種德性是一種卓越狀態，是經由習...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。