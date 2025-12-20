海基會董事長 換誰都一樣

吳豊山擔任了十四個月的海基會董事長，卻在年底請辭；消息雖突然卻不意外。吳豊山出身新聞界，他擔任自立晚報社長時，在一九八七解嚴的前一年派記者李永得、徐璐到中國大陸採訪，這是一九四九兩岸分治以後第一批台灣記者到中國大陸採訪；這看得出吳豊山打破框架、力求突破的企圖。但在海基會董事長任內，他卻沒能踏上對岸訪問。

現在的兩岸局勢，對岸堅持九二共識、賴清德堅持抗中保台和「賴十七條」，將中國視為境外敵對勢力；兩岸緊繃的情況是解嚴後所未見。海基會工作停擺、沒有實質功能，台灣民眾與台商的問題也沒有正常管道能協助處理。以目前的環境而言，其實海基會董事長換誰都一樣，都是毫無功能。

旅遊界統計， 二○二五年台灣對大陸地區的觀光逆差，約為一五二○億元；這是以台灣到中國旅遊約四三○萬人次、大陸到台灣約五十萬人次，差距三八○萬人次，及以每人次到對岸平均消費四萬元來計算。台灣政府限制大陸團體來台旅遊，也不准台灣民眾組團到大陸旅遊；但台灣民眾改以自由行，或個人上機、到目的地再集合成團；上有政策下有對策，使得旅遊逆差擴大，扭曲的兩岸政策造成台灣實質的觀光損失。

吳豊山臨行依依、語重心長說，希望兩岸「和睦正常往來」、「這是最高貴的政治情操」，這些話「苦口良藥、逆耳忠言」。對賴清德來說，夏蟲不可語冰，巴不得藍白聯合把海基會與陸委會給廢了，這樣他抗中就更有正當性。準備接任海基會董座的蘇嘉全，過去沒有處理兩岸事務經歷，但奉勸蘇嘉全心情放輕鬆，反正這個位子錢多事少離家近，沒作為就是最大作為。