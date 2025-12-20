聽新聞
換下吳豊山 總統可有「和睦」人選

聯合報／ 鄭紹成／中國文化大學國貿系副教授（台北市）
海基會董事長吳豊山（右）與副董事長羅文嘉（左）一起主持海基會第12屆董監事會第9次聯席會議，會議前頻頻交換意見。圖／聯合報系資料照片
海基會董事長吳豊山（右）與副董事長羅文嘉（左）一起主持海基會第12屆董監事會第9次聯席會議，會議前頻頻交換意見。圖／聯合報系資料照片

歲暮年終，海基會董事長吳豊山突然宣布請辭。吳董事長請辭談話結語：「盼望兩岸糾葛所涉各方，皆能認知和睦才是兩岸之間最高貴的政治情操。」

吳董事長離職原因，由他內斂含蓄談話可推知，係賴清德總統主動召見，詢問海基會人事。吳自言：「下台背影要漂亮，所以本人當即欣然同意讓賢。」因此，吳離職絕非請辭常見之健康因素理由，亦非胸懷萬丈之才未能發揮，或有可能因兩岸事務推動不力而倦勤，「被請辭」恐才是吳豐山請辭的主因。

賴清德上任之後，公開宣示極具挑釁味道之「新兩國論」，引發北京當局高度反彈，視「兩國互不隸屬」等同變相台灣獨立，遂以軍事演習表態不滿。海基會一向是兩岸事務白手套，海基會董事長職位更是德高望重、高層極其信任之人方能擔任。

賴既然對海基會有新人事布局藍圖，兩岸局勢可能因此新人事任命而峰迴路轉，或更起戰端？以賴政府近月以來主動對立法權之宣戰，不論是財劃法、軍警調薪、停砍公教退撫年金法案，斷然採取新三不政策「不公布、不副署、不執行」，對於立法院通過之法案只要不遂己意就束諸高閣，顛覆憲政學者三觀。

對內，賴針對憲政制度開戰，戰火方興未艾；對兩岸關係，賴若反而放軟、推出鴿派新人選，恐非其鬥雞一貫行徑。陸委會官員每周記者會展現「戰狼」風格，言必強硬；賴若要對大陸更加強硬，更換一鴿派董事長實無必要。

吳豊山稱，據海基會紀錄，自二○一六年迄今，海協會已讀不回案件已累積超過萬件；又說今年七月擬至對岸訪問，海協會亦是不予回應。如今民進黨執政下的海基會，協商、交流、服務三大功能幾皆停擺，亦無必要再換上一個鷹派董事長。何況，以陸委會現今人馬，勝任「戰狼」游刃有餘。

如今吳豊山既然已確定走人，除非賴總統另有重要人事安插，否則海基會董事長若由可一新耳目的「和睦」人選出線，或可讓賴在內政不彰低民意支持之際，稍挽其低迷聲望。

企業管理之「企」字可解釋為「人止於此」，高明的領導職位任命，加上優秀的人力資源，方能讓企業組織經營蒸蒸日上。海基會董事長非一般企業組織任命，卻是對大陸工作最重要的「民間組織」領導人職位。

冀盼賴總統能幡然醒悟，不以此職為人事酬庸，而真係所用得人，方得為兩岸情勢帶來新局。「和睦」相處、和平生活、安居樂業是台灣民眾所殷殷希望，「和睦」也是政治人物最應該重視的從政情操，望賴總統深思之。

海基會 海協會 陸委會 吳豊山 賴清德

