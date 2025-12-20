一紙人事 看見兩岸現實

兩岸關係停滯多年，一紙人事變動攪動了春水。海基會董事長吳豊山請辭並非單純人事異動，而是一個清楚的政治訊號。在台海局勢持續升溫、區域經濟板塊快速重組的此刻，這個動作讓人不得不重新審視台灣在兩岸關係、區域競合與自身定位上的選擇。

過去一年，台灣社會不斷在「安全」與「交流」之間擺盪。一方面，政府高調強化防衛、風險意識與制度管控，試圖回應國際局勢的動盪與選民的不安。另一方面，民生與產業卻真實感受到對岸市場降溫、往來受阻所帶來的壓力。吳豊山本就被視為一種平衡嘗試，如今這個角色退場，象徵這條細線已難以維繫。

兩岸僵局表面上是政治立場的對撞，實際上卻是信任結構的瓦解。當溝通機制長期停滯，即使再溫和的人選，也難以突破制度與氛圍的雙重限制。問題不在於誰在那個位置，而在於是否仍允許這個位置發揮功能。如果交流只剩形式，對話只剩想像，任何人事安排終究只是消耗。

這場政治僵局並非孤立存在。就在兩岸互動降至低點的同時，區域經濟卻悄然改寫版圖；海南自由貿易港啟動，零關稅、加工增值、資金自由流動等制度設計，正吸引全球資本與供應鏈重新布局。當周邊經濟體以更開放的姿態迎接變局，台灣卻在高度政治化的氛圍中逐步失去原本應有的樞紐角色。

這種落差帶來的不只是經濟競爭壓力，更是心理層面的衝擊。台灣曾經最引以為傲的制度彈性與對外連結能力，如今卻在自我設限中讓「安全感」取代了「行動力」。安全若只剩口號，反而成為新的不安來源。

吳豊山的請辭，也讓人看見政治中的人性面向。一位試圖在高度對立中維持低調和平的人最終被退場，反映的不是個人能力而是結構性的無力。當政策主旋律已定，個人的溫和與努力反而顯得格格不入，這無疑是種警訊。

台灣需要面對的是如何在不放棄核心價值下，重新建立可預期的互動空間。歷史一再證明，以對抗為唯一選項將壓縮策略彈性。當世界各國都在為自身利益尋找多重出口，台灣只留下單一路徑則勢必風險倍增。

此刻的關鍵不在於下一位接任的人選是誰，而在於政策是否願意為溝通留下餘地。如果位置只是象徵卻無法改變結構，那麼就算換多少人也難以扭轉現實。鎮；相反地，若能正視區域變化與經濟現實，重新校準安全與發展的關係，台灣仍有空間走出一條不同於對抗的道路。

在歷史的轉折點上，政治往往習慣用強烈姿態掩飾不安。真正考驗領導者的，卻是能否在壓力下保留理性與彈性。吳豊山的退場是一次集體反思的契機。當和平溝通之窗消失，留下的只是更高分貝的對立，這是否真能帶來安全？