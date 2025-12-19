軍購變提款機 掏空國安

就在賴政府急欲通過一點二五兆國防特別預算之時，美國政府宣布批准號稱史上最高的一一一億美元對台軍售案，時機之巧合讓人好奇。

然而於此際，國防部採購案卻是屢爆爭議：先是「ＲＤＸ海掃更」五點九億元彈藥採購案由一家台南的室內裝潢公司得標，接著又爆出一家台南做鞋子的公司標到國防部兩億的軍火案。如今又傳出賣茶葉的得標海軍司令部伺服器維護、菸酒商得標重機槍彈藥案。

讓人起疑的是，這些公司都位於綠營執政的地方縣市，本業也都跟軍火南轅北轍，卻都能拿到國防部的巨額標案，實在令人匪夷所思。當國防供應鏈成為綠友友的「斜槓創業樂園」，背後是否存在結構性問題，政府有必要說清楚。

賴清德總統執政以來，處處挑動戰爭神經，無論是公開發言或是國防預算編列，都把台灣置於「準戰爭」的狀態。綠營人士也不斷釋出「戰爭並不可怕」信息，來合理化巨額的軍事採購。

問題是每一次軍購，政府都說是「強化國防，守護民主」的必要之舉，但只要掀開標案的遮羞布，就會發現其中充斥著價格失真、規格詭異、程序黑箱等荒謬現象。當軍購不再只是單純的國防需求，而成為特定政治勢力與綠色權貴分食利益的管道，台灣真正被犧牲的，恐怕不是安全，而是國家的財政與制度誠信。

更嚴重的是，軍購早已與政黨金脈、政治獻金形成結構性連結。軍火代理商、顧問公司、境內外中介，透過捐款、基金會、智庫合作、顧問聘任等方式，與執政方形成利益網絡，表面上沒有行賄，實際上卻是「制度化的回饋」。這已不是單一弊案，而是一整套「合法化貪汙」的操作模式。

民進黨長期高舉「反貪腐」大旗，對在野黨動輒以道德標準檢視，但一旦涉及軍購，標準立刻失效。國會監督被貼上「中共同路人」的標籤；質疑價格被說成「唱衰國防」；要求透明被指控「洩漏機密」。當監督被政治化、批評被污名化，貪腐自然有了溫床。

諷刺的是，這些不合理的軍購，並不必然帶來真正的防衛能力。昂貴但維修困難的系統、數量不足卻象徵性十足的裝備、還有與實際作戰環境不匹配的採購項目，這些都只會讓國防看起來「很夠力」，卻未必「真有力」。而真正需要的基層戰力、後備體系、彈藥庫存，反而常年被忽視，只因為那些項目油水不多、政治曝光有限。

軍購一旦成為政治忠誠的測試題，而非專業評估的結果，國防就會變成一場表演。對外是向美國表忠、向國際示好；對內則是向支持者證明「我們很抗中」。但真正承擔後果的，是未來上戰場的年輕人，與付錢埋單卻無從置喙的納稅人。

一個成熟的民主國家，軍購應是最嚴格被監督的領域，而不是不可質疑的禁區。賴政府將一切軍事採購美其名為「國防機密」，實則是「政治免責」。當綠色執政把軍購變成政治提款機，台灣的安全不但沒有被強化，反而是被掏空。

守護台灣，不該等同於縱容貪腐；支持國防，不該成為圖利權貴的藉口。真正危害台灣的不是質疑軍購的人，而是那些躲在愛國口號背後，把國家安全變成賺錢生意的人。一旦「綠色貪汙」真的滲入國防，台灣失去的，將不只是金錢，而是國家戰力與國軍士氣的全面崩壞。