在野獨裁選舉語言 典型責任轉嫁

近日，「在野獨裁」一詞進入台灣公共討論。然而，值得注意的不只是此說法的爭議性，更在於截至目前，相關新聞多停留在引述層次，嚴肅的政經或憲政評論卻明顯稀少。這本身就構成了一個值得分析的政治經濟學問題。

首先必須澄清，「在野獨裁」並非政治學或憲政理論中的標準概念。 在民主憲政體制下，「獨裁」意味著對國家強制力與最終決策權的壟斷，而在野黨並不掌握行政執行權。將在野與獨裁並置，只能理解為政治修辭，而非分析性判斷。

從制度面看，在野黨最多只能行使程式性的否決與制衡權力，這屬於憲法所設計的正常功能，而非對民主的背離。

若從公共選擇理論出發，這類語言在選舉前出現，其實高度可預測。公共選擇理論的核心假設是：政治人物與政黨如同市場中的理性行為者，會在制度約束下追求自身利益最大化。當選舉臨近、執政績效受到檢驗、政策推進受阻時，執政者所面臨的關鍵問題並非制度是否合理，而是失敗的政治責任如何分配。

在此情境中，在野獨裁具有清楚的策略功能。第一，它是一種典型的責任轉嫁機制。政策僵局原本是多否決者體制下可預期的結果，但透過將僵局道德化為「反民主行為」，可以模糊選民對責任歸屬的判斷。第二，它將制度性制衡重新包裝為不正當權力，使執政者在輿論上取得道德高地。第三，這是一種低資訊成本的動員語言：概念愈模糊、情緒指向愈明確，愈有利於在短時間內凝聚支援，而不必經受嚴格的憲政檢驗。

然而，真正的制度風險並不止於政治語言本身，而在於憲政責任的逐漸錯位。在民主政治中，執行權始終伴隨著最終責任。行政部門的義務是執行法律、推動政策，並在失敗時承擔政治後果；立法與監督權的功能，則在於制衡與否決，而非執行。當執政者將執行困難系統性地歸因於在野黨的過度制衡，實際上是在弱化「權力–責任對等」這一憲政基本原則。

同樣值得注意的是，為何迄今相關評論顯得格外沉默？從政治經濟學角度看，這種沉默同樣並非偶然。首先，抽象且情緒化的指控，容易將回應者拉入對方設定的敘事框架，使討論偏離制度本身。

其次，在高度極化的輿論環境中，理性澄清往往無法轉化為即時的政治收益，反而可能帶來被貼標籤的風險。在公共選擇的邏輯下，當發聲的邊際成本高於潛在收益，理性選擇便是沉默或迴避。

但問題在於，若這種沉默成為常態，公共討論將逐漸失去對制度本身的辨識能力。民主政治真正需要的，並非更多標籤化的指控，而是對制度設計、權力邊界與責任歸屬的持續澄清。短期來看，「在野獨裁」或許是一種有效的選舉語言；長期而言，它卻可能侵蝕憲政分工的基本共識，降低政治責任的可追究性。

因此，與其爭論在野是否獨裁，不如回到更根本的問題：在多否決者體制下，如何確保執行權與責任仍然清楚對應。唯有如此，民主政治才能避免在選舉動員的語言中，逐步消耗自身的制度基礎。