總統造神？饒過憲法吧

行政院長卓榮泰意以「不副署」讓立法院三讀通過的法律失效，等於權力凌駕立法院、也挑戰總統，民主國家所信奉的「國民主權」或「國會主權」理論，已崩毀成不可思議的「行政主權」或「總統主權」！

賴清德總統意指同意行政部門以「不副署手段」對抗，所屬立委也明示就是要讓在野黨倒閣，進行後續可能的解散國會。換言之，在總統定調不違憲之下，政院逕將未經憲法機關認定違憲的立法視為惡法，並以「權力制衡」理由不副署。

這令人想起袁世凱大總統，為了鞏固總統權力，並最終復辟帝制；竟為了掃除國會多數黨對立之障礙，造成國會領袖宋教仁遇刺身亡，直至解散國會另立新約，完成他的帝制大夢！

如今總統及其任命的閣揆為達全面執政，寧可讓閣揆不作為、不守法、不遵憲，也要製造行政與立法部門的嚴重衝突，運用憲政「負面思維」，去堅守該黨認定的憲法義務，不惜犧牲憲政秩序去抵制在野政黨的攻防。

可想而知，即使國會對閣揆投下不信任票倒閣、解散國會重選立委，因為我國憲法增修條文的缺陷，忽略英國解散國會權力者也應負擔重選危險，才不會動輒解散或製造極端對抗；因此即使立委重選，總統仍是聞風不動，即使執政黨敗選，還是可組少數內閣繼續霸權！

再說，憲法增修條文明白規定行政院須對立法院負責，因此理解憲法第卅七條「總統依法公布法律須經行政院院長之副署」時可知，不副署便是行政院長挑戰總統公布權，並非終止依法公布權；加上總統並無不公布法律權，所以不副署反而是違憲的事實行為。

顯然，這是政黨競爭下，將憲政做為政壇上的祭品，為了政治遊戲荒唐地胡搞憲法條文，令人擔憂。這是少數當權者霸凌多數民選民意的惡戰，憲法是人民權利義務的社會契約，即使少了中立解釋單位，也要回歸最高民意機關的決定，絕非由總統或行政院自行解讀。更何況，只有百分之四十選票的總統如何獨攬解釋權？

當閣揆用「不副署」讓法律失效，「少數服從多數」的民主原則將不復存在，也將使朝野惡鬥難解，執政將持續空轉。總統以錄影談話點出認定的惡法，已然是場造神運動，只有總統是對的，將台灣推向立法濫權、在野獨裁的假想裡；更讓人疑惑的是，以國安為由編列離譜而未交代清楚的一點二五兆元國防特別預算，是否故意製造在野黨處處杯葛的話題，真正的目的在算計政黨選票。

該看清的歷史是，憲法已實施近八十年，為何到了目前執政黨就變成憲政混亂局面？又好像《司法院大法官審理案件法》實施近廿九年完成了八一三號解釋，為何民進黨掌控立院多數通過新制《憲訴法》，就變成「憲法判決」問題一堆，連大法官也讓人民與立法院無法信任？究竟民主政治進步在哪？政治人物的良心又在哪？

請饒過「憲法」吧！它存在的目的不是要發揮製造紛爭的創意，而是做為自由、平等、法治、民主的維護者，憲法不能成為借刀殺人的工具或力量，讓它好好保障人權、保護既有優良制度、實踐國民主權、實踐世界和平吧！