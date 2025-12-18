發明在野獨裁 賴政府才是真獨裁

這幾天聽見一個名詞叫「在野獨裁」，去google一下遍尋不著。後來才知道原來是我們英明的賴總統首創的名詞，推翻了源自英國的議會政治基本精神與概念。

一七四七年孟德斯鳩在《論法的精神》中首次提出「三權分立」理論，即行政、立法、司法三個政府權力分開，由君主掌管行政，但「不能」反抗議會討論後制定的法律，否則國家有權替換新君。

權力互相制衡的政權組織形式，是當今世上絕大多數國家所採行的政治制度，尤其是行政立法兩權。此制度設計就是透過互相制衡，以避免政府濫用行政權力造成集權政府。

國父孫中山更以「人民有權、政府有能」來確保政府由人民所控制，人民選舉代表為百姓發聲，制約萬能政府以為民謀福利。

目前國會的多數是在野黨，他們所代表的就是大部分的民意，如果表現不好自然有汰換機制。但閣揆不但沒有民意基礎，更無需經過立法院同意而任命，完全由總統任命指揮，等於是總統的幕僚長。換言之，如果說「在野獨裁」，等同是說「人民獨裁」，人民沒有行政權力更沒有槍桿子，只有走向革命才有可能。難道賴政府不但想顛覆數百年來的議會政治理論，更想讓人民回到十八世紀的法國巴士底監獄？

「在野獨裁」導因於行政院長卓榮泰對於經總統公布的法案「不公布、不副署、不執行」。中華民國閣揆史上唯一的「不副署」前例是已故行政院長郝柏村，因反對李登輝總統提出之蔣仲苓上將人事案，但這是行政權內部的制約，是閣揆制約總統權力的設計，中華民國憲法並不存在行政權對立法權的「不副署」，我國憲政史上沒有前例。

賴政府是「雙少數」執政，不但不傾聽民意，且一上台就用「大罷免」招數意圖消滅在野勢力，被「完封」大失敗後，又用「在野獨裁」來戴在野黨帽子，雙雙創下民主政治惡例，真是讓世界看見台灣！揚言「不同意就倒閣」，在野是國會多數，選輸翻桌的是民進黨；解散國會再重選，在野不論輸贏，執政黨還是民進黨、總統還是賴清德，有什麼不一樣？

經合法程序制定的法律即具效力，必須遵守，憲法法庭的大法官、ＮＣＣ委員等人選，執政黨都想欽定過關，如此還需要國會存在嗎？目無法紀又無法無天，豈非正好投射在賴卓體制身上呢？