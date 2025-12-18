賴清德距尹錫悅有幾步之遙？

筆者去年初在報端為文，預測民進黨玩弄覆議、釋憲、罷免、倒閣，將成為台灣接下來四年政治主戲。因為觀察政治人物，不能聽他的美麗辭藻，而要看他做了什麼狗皮倒灶的醜事。賴清德在台南市長任內近一年不去市議會備詢，不甩民選議會制衡，這種人登上總統大位必定對國會依樣畫葫蘆。

果不其然，推動大罷免失敗還不滿四個月，剛回神的賴政權又宣布閣揆「不副署」、「不施行」國會通過的法案，還喊話在野黨「倒閣」，也就是要重新選舉。甚至，因人數不足而停擺的憲法法庭也突然動起來了。

民進黨擅長算計，新竹市長高虹安案件剛翻盤，可能投入明年選舉且勝算不小；而柯文哲的案子，民進黨已無十成把握，這個時間點，所有福國利民的事都拋諸腦後，遂先動員全民再攪出一池渾水，即使不能抵銷民眾黨氣勢，也可打亂「藍白合」布局。反正再怎麼失算，頂多回到朝小野大的國會，賴清德本身並無損失，更可藉機把民間對於關稅、軍購等重大議題的視野，扭向先前大罷免的仇中氛圍，替總統大選暖身，這根本是「無本抽成」的黑道思維。

回看大罷免的傷口，七月失敗一次後，賴清德仍決定在八月孤注一擲，其實綠營必估算到失敗的可能；反正吃定了民進黨席次不會減少，堅持幹到底，只要能製造壓制異議的聲浪，犧牲人民福祉和社會成本都在所不惜。但民進黨可能未料到，竟連一席藍委也沒能象徵性地罷免掉，隨之，鷹派的柯建銘等人被消音至今，曹興誠的「民兵民團」胎死腹中，「黑熊學院」成為恥笑標記，連帶可能葬送沈伯洋、苗博雅的首都市長美夢。那麼，綠營有志於政治的年輕人，難道會再次笨到被賴清德拉下水嗎？

只消看看美國，十一月地方選舉起了「藍色海嘯」，民主黨大勝，共和黨國會議員由ＭＡＧＡ女鐵衛軍葛林開出第一槍，公開與川普撕破臉。川普想破例重劃選區，以確保共和黨國會多數的陽謀，竟然在自己共和黨多數的印第安那州被否決。愈來愈多共和黨政治人物與川普劃清界線，還上遍電視和播客節目，義正詞嚴在各議題上與在野黨走到一路。

並非這些人突然良心發現，而是美國和台灣一樣，明年有選舉。當他們發現川普只顧自己攬權撈錢，又看到民調、社會主流意見如此，畢竟得替自己政治生涯打算；難道台灣那些已被棋子化、橡皮圖章化的綠營立委，經歷「大罷免大失敗」後，就那麼有把握一輩子蒙賴政權寵顧，取得公家標案、國營事業肥缺嗎？

賴政權再拿憲政當幌子，實在可笑！他上任以來，閣揆提出多次覆議，全部失敗收場，也未承擔任何政治責任。

立憲與獨裁之最大不同在於制衡，賴清德兩次三番把議會、國會監督踩在腳底，其心態與同樣想規避國會監督而貿然宣布戒嚴，乃至鋃鐺下獄、毀掉一輩子名節的南韓前總統尹錫悅有何差異？他距離尹錫悅的下場有幾步之遙？尚難以得知，但現在幫著賴政權拒絕施行國會通過之法案的其他官員，當人民提起訴願或訴訟時，豈能全身而退呢？