程序正義不該是政治變色龍

行政院長卓榮泰針對立法院通過的財政收支劃分法表達「不予副署」，引發了關於憲法第卅七條「行政院長副署」制度的憲政爭議。在一般民眾眼裡，這或許只是藍綠白之間的政治攻防，但若以憲法學的眼光審視，這其實是一場關於「權力制衡」與「程序正義」的深層憲政危機。

要看懂這場爭議，我們得先翻開憲法史。在中華民國憲法的原始設計中，行政院長雖由總統提名，但須經立法院同意後任命；換言之，行政院長的政治正當性，與國會存在「人事連結」，也因此形成對民意機關的負責關係與制衡結構。

然而，歷經多次修憲，我國目前的體制已轉向類似法國第五共和的「雙首長制」。最關鍵的改變在於，總統任命行政院長，不再需要經過立法院同意。這個制度設計的本意雖是為了保障政局穩定，卻使得行政院長的權力來源與國會的「人事連結」明顯弱化，導致當國會通過了不符合執政黨意志的法律時，行政院長因為缺乏對國會的「人事負責」壓力，竟試圖透過「拒絕副署」等技術性手段來杯葛立法，形同變相架空了立法院。

這裡必須談到一個法律人視為生命的概念—程序正義。回想當年兩岸服務貿易協議爭議，當時許多人民以及今日的執政黨之所以憤慨，核心原因之一並非全然反對協議內容，而是無法接受當時的立院召委張慶忠在未經實質審查下，僅花卅秒便強行宣布通過。

那次的爭議給台灣社會上了一堂寶貴的憲法課：沒有程序正義，就沒有實質正義。彼時，我們支持必須嚴守立法程序，反對草率過關；同理，當法案已經過立法院合法的提案、討論、三讀程序通過後，行政權若僅因「不喜歡」該法案的內容就拒絕執行，這同樣是對程序正義的踐踏。

法律的權威並不在於它是否讓執政者滿意，而在於透過合法的民主程序產生；行政院作為最高行政機關，其職責是依法行政。如果行政首長可以根據自己的好惡來篩選法律，那麼當年反對「卅秒審查」所堅持的法治價值，豈不成了隨政治風向擺動的變色龍？

令人擔憂的是，當前執政黨面對國會多數通過的法案，不思如何在執行層面溝通協調，反而輕易喊出「在野獨裁」的口號，這是一種危險的政治修辭。在民主國家，國會多數決是常態，若少數黨無法接受多數決的結果，還指控對方是「獨裁」，這恰恰是否定了民主遊戲規則。

真正的獨裁往往不是來自於多數決的立法機關，而是來自於不受節制、無視法定程序的行政權。政治鬥爭不應凌駕於法律程序之上，如果因為不喜歡一部法律，就利用制度漏洞讓它癱瘓，那麼今天被犧牲的是國會通過的法律，明天被犧牲的可能就是你我賴以生存的法治保障。回歸憲政常軌、尊重程序正義，才是解決僵局的唯一正途！