副署權轉向 憲政嚴重錯位

行政院長選擇「不副署」財政收支劃分法，已經過立法院三讀通過的法律卻無法公布生效。這個決定引發高度爭議，有人認為這是「守住憲政分際」，也有人覺得「哪裡不大對勁」。但在判斷對錯之前，更值得問的一個問題是：副署權，原本是設計來做這件事的嗎？

副署權的原始功能不是為了擋國會。在我國憲法的設計裡，副署權的出發點其實很單純；當年採取的是帶有內閣制色彩的架構，行政院長不是總統的下屬，而是必須對立法院負政治責任的最高行政首長。因此，總統公布法律行政院長必須副署，意思是行政院長為這個決定負責。這項制度真正要制衡的對象是總統的權力，而不是國會。

換句話說，副署權的原始功能，是防止權力過度集中於總統，而不是拿來擋住立法院已經完成的立法程序。制度變了，規範副署權的憲法條文卻留在原地。隨著憲法增修，行政院長改由總統直接任命、不須經立法院同意，政治角色也隨之轉變；行政院長成為總統執政團隊的一部分，而不再是獨立向立法院負責的最高行政首長，副署的規定卻沒有跟著調整。

於是，一個原本設計來制衡總統的制度，被放進了一個行政與總統高度結合的新體制裡；當行政院長選擇「不副署」時，實際效果已不再是限制總統，而是直接讓立法院通過的法律停在門口。也難怪這次事件讓不少人產生疑問：副署權的制衡方向，是不是悄悄「調了頭」？

照理說，行政與立法二權之間若對法律是否合憲有重大歧見，應該交由憲法法庭處理以釐清爭議。但現實是，憲法法庭目前因人事與制度因素而難以正常運作。在沒有裁判者的情況下，行政院如果認為法律存在重大憲政疑慮，卻又沒有正常管道可以擋住法律生效，就只能在「政治層面」自己「想辦法」。

「不副署」正是在這樣的背景下出現的選項，但這也讓原本就存在的制度錯位更加明顯：當一個原本用來制衡總統的工具，卻拿來制衡國會，制度本身是不是出了狀況？真正該擔心的不是這一次，而是下一次。比起這部法律最後會不會生效，更值得關注的是這種做法若成為「憲政慣例」，接下來會發生什麼事？

一旦行政機關面對難以接受的法律，都可以選擇不完成公布程序，那麼法律是否上路，就不再完全取決於民意代表的表決結果，而必須看行政權是否同意；這不只讓立法院的角色被剝去，也讓責任政治變得模糊。理論上，國會可以用不信任案（倒閣）制衡行政院長，但只要「政治現實」讓這條路不容易走，行政權就可長時間擋下法律，卻不必立即付出代價。

更長遠來看，一旦證明這樣的操作「行得通」，政黨輪替後對方也很可能照樣使用，憲政運作就會一步步走向彼此否定的循環。從憲法條文來看，「不副署」並非明文禁止的行為，其合憲與否，或許存在解釋空間；但真正讓人不安的並不是法律技術上的爭論，而是制度運作呈現的方向。

當一個原本用來限制總統權力的制度，開始反過來限制國會與民意時，代表整個憲政架構嚴重錯位。與其爭論這一次該不該「不副署」，不如誠實面對一個更根本的問題—在高度對立的政治現實下，這套制度是否還能讓權力彼此制衡？如果不能，那麼今天的爭議恐怕只是一個開始。