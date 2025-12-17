卓榮泰毀憲 不副署是七傷拳

卓榮泰「不副署」財劃法，對立法權來說是「八佾舞於庭」，在野黨當然大分貝反擊。其實「不副署」的憲政怪招，已經造成行政院很大的反挫，是七傷拳。

行政院長不副署，會付出什麼樣的代價？首先，賴卓體制想賴帳，但為何是由行政院長不副署，本身就經民進黨內一番推諉塞責。十二日賴總統召集「便當會」後，綠委吳思瑤受訪時說不公布、不副署都是「合憲方式」，無論選哪個立院黨團都支持。十五日賴清德與兩院茶敘，當天下午卓揆記者會即宣布不副署的決定。

這一切都指向一件事，即便身為民進黨同志，國會和總統都不想當出頭鳥。這些人都不笨，目前特殊的情勢，可造成黨內集體盲思。但我國憲政史上首個「不副署」的惡名，推給卓榮泰一個人揹，其他黨內同志冰雪聰明，對政治自殺敬謝不敏。因此，黨內同志不分國會、總統，一起推卓揆去犧牲，倒有幾分半總統制的特色。

不只如此，一點二五兆國防預算也別想審了。以前只要祭出國安大旗，在野縱使監督也得退避三舍，深恐遭潑賣台髒水。如今朝野氣氛搞到跌至谷底，藍白目前都不可能為內閣提出的法案說好話。大幅度刪減預算也無可避免。老實說，從民調來看，一一四年中央政府總預算案並沒有像其他法案引起衝突。本來今年的刪減幅度如何還很難說；但現在不用說了，預算大概刪定了！

最後，本屆除了偏向憲政框架的國會改革、憲訴、財劃、選罷等法案，後來也愈來愈多民生法案，諸如軍人加薪、警消退休、年金停砍、原住民、高齡化、國定假日、職場霸凌、勞保撥補法制化、光電重新納入環評、能源政策等，這背後都是有支持族群的。這些族群原先可能對高政治性的藍綠白衝突興趣缺缺甚至厭惡，但卓揆梭哈了，雙手一攤告訴國人，我想不守法就可不守法，逼著公務員、原住民、高齡、勞工、環保人士等與政府為敵。因為原先關心個別政策的選民，發現透過國會立法或修法來改變政策，卻會被翻盤，因此要確保政策改變就須換掉民進黨。

憲政主義是人類近代的智慧，即便政客毀憲擴權，憲法也內建機制抵制、抗衡。「不副署」造成執政黨內矛盾、國會法案全面卡關，更逼得選民下次投票反制；不是後果，而是現在進行式。