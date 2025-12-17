賴卓體制將憲政帶向災難

行政院長卓榮泰日前定調，對三讀通過的財政收支劃分法採取「不副署」，此舉獲得賴清德總統背書，這形同「賴卓體制」公然向社會宣布，他們將拒絕依法行政。這令人不禁想起，賴清德競選時口中的「中華民國憲法是災難」；如今看來，憲法本身不是災難，但在賴卓體制的玩弄下，憲政秩序確實已走向災難。

賴政府是「雙少數」政權，總統選舉得票率、國會席次皆未過半。回顧我國憲政史，分立政府早在陳水扁總統時期即有先例，當時朝野攻防激烈，施政遭受制衡，但即使最劍拔弩張的時刻，也未出現閣揆繞開憲法規範的行政立法二權關係，以拒絕副署得方式擋下經國會三讀通過的法律案。當年執政者尚知底線，如今的政客卻視其為無物。

民主憲政奠基於法制，行政院拒絕依法行政即是實質擴權，破壞法治社會的基礎。此例一開，行政院形同擁有法案否決權，凡是不合己意的法律便選擇性執法、甚至取巧凍結，人民的權利保障將隨掌權者的好惡而浮動，公務體系更是無所適從。憲政瓦解、民主崩壞已非危言聳聽，而是擺在眼前。

憲法法庭是最終仲裁者，然綠營政客口中「癱瘓憲法法庭」的始作俑者正是賴清德本人。在大法官不足額的狀態下，總統負有提名大法官以維持憲法裁判機關運作之義務；依憲法訴訟法，總統應於二個月內提名，但距離上次大法官提名已過四個月之久，總統府的名單卻遲遲未送入國會。遑論過去名單中屢次出現中立性、專業性備受疑慮的人選。總統不願與在野黨協調提名名單，卻要求立法院為其背書，實在荒謬。

此外，綠營支持者不斷嗆聲「有種倒閣」，不過是廉價的口號與陷阱，倒閣並非解決憲政僵局的選項。在現行體制下，若倒閣成功、卓榮泰下台，賴清德依然不動如山；卓揆走人，後面還有千千萬萬個卓揆，立法院卻得被總統解散重新改選。換言之，只要總統與執政黨不變，行政院長的更替就只是形式；即便重選一次在野黨仍掌握國會多數，分立政府的僵局依然難解。倒閣就是配合民進黨「翻桌重選」，綠營穩賺不賠。

行政權的獨大早在前總統李登輝修憲時埋下伏筆。立法院沒有閣揆同意權，總統完全掌握行政院長的生殺大權；總統無須面對國會詢答（去年的憲判字第九號判決又再次將其否決），卻能用閣揆充當防火牆，實則「有權無責」的超級總統制。在這樣的結構下，行政院長不過是總統意志的延伸，「不副署」說穿了就是總統個人意志對抗立法民意的遮羞布。

賴卓體制對在野黨扣上違憲的帽子，發動無差別的「大罷免」，甚至創造出「在野獨裁」這種政治學上聞所未聞的謬論。請問在野黨如何獨裁？手握幾千個政治任命職位的是誰？掌握國營事業資源的是誰？控制預算執行權的是誰？只有掌握國家機器的行政權才可能獨裁，而那頭巨獸正解開法制的枷鎖，朝民主和民意衝撞而來。

制度是中性的，人心卻是貪婪的，再完美的制度也經不起有心人的惡意玩弄。從國會改革被杯葛，到擋下軍人加薪、財劃法被「不副署」一招凍結，法治國原則破滅，憲法走向災難時刻。希望更多公民關注並勇敢發聲，唯有民意才能制衡這個日益囂張跋扈的政府。