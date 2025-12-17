治國如棋 賴、卓莫再固執己見

我下了一輩子的圍棋，去年十二月廿二日當選圍棋協會理事長，一日圍棋、終生圍棋，圍棋是人生的第二個伴侶。

圍棋四君子林海峰、沈君山、金庸、聶衛平，當年籌辦兩岸華人炎黃盃圍棋賽，但因中華台北、中國台北一字之差而卡關，幸賴對岸如來一筆化春雨，兩岸春暖花始開。數十年後兩岸依舊在這一字上纏繞不休，甚至倒退。朗朗乾坤、方圓世界，是何等的無限寬廣。圍棋人看天下，畫龍點睛，值得國人借鏡。

川普是「朝夕」，中國是「千秋」。川普蹂躪世界，道義誠信擺兩旁，價值淪喪、盟邦分崩離析，美國已日益流失世界共主地位，對應的是中國的崛起。中國有源遠流長的文化優勢、民族的韌性與勤奮、五年一期的經建計畫，讓國家在穩健有序中發展。高鐵等基建實力，伴隨著一帶一路更加相得益彰；外交與經濟並進、舉國體制的科技研發創新，正一步步邁入Ｇ２的身價與地位。

台灣在這場世界大戰略、大局觀中，應在美中台三角關係中維持平衡，天平不要過度傾斜任一方，尋求對國家最有利的大方向與大戰略，是國家領導人應具備的思維與責任。國家走對方向、掌舵正確，自然能像活水一樣生機盎然、國運昌隆；反之若背道而馳，即讓國家陷入風雨飄搖之中。抗中傷台、和中保台。無限擴充軍備只是川普訛詐技倆；搞對抗是自掘墳墓，台灣只有止戰避戰才能保國安民。要從根本處尋找兩岸和平方案，讓兩岸對立平和落幕，喜劇收場。

「高築牆、廣積糧、緩稱王」，二○四九年是中共建政百年，兩岸統合乃百年大業，不要有時間表、不要有個人歷史定位，讓兩岸有更多的緩衝期；那時刻的大陸又是何等光景？自然會有磁吸作用；大陸要更從容自信，不要有霸道思維。歷史聚合的時刻到了，自然水到渠成柳暗花明。讓兩岸像雙龍吐珠一般在世界舞台發光，讓中華民族的光芒，像陽光般普照大地。

民進黨高估自己、錯估情勢、低估人民。施政缺乏柔軟，一場大罷免灰頭土臉，領導中樞頻頻失分。若不能深刻反躬自省作大幅度變革，民意的反撲只怕將迎來更嚴峻的寒冬。賴、卓莫當歷史罪人，權柄興邦亦能喪邦，要心繫天下蒼生的安危禍福，不能固執己見，要懸崖勒馬。藉箸代籌，目前唯一自救自贖之道，就是釋放權力，力挽狂瀾或能止血。