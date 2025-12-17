水泥鋪面零成長？蔣市府的永續課題

近期，不少山友與關心生態環境的市民都注意到，台北市著名的翠山步道正進行一項規模不小的步道「整修」工程。市政府大地工程處規畫，將原本以泥土與碎石構成的天然步道，改鋪為花崗岩硬質鋪面。該工程若持續施作，恐將影響約一點一公里的步道環境與整體景觀。更令人憂心的是，一旦完工，所帶來的恐不僅是景觀上的改變，而是難以回復的自然損失。

翠山步道位於大崙尾山北側山腰，為前市長郝龍斌任內開闢之登山步道。其特色在於「保留原有泥土步徑、減少人工構造物施作、降低對環境的干擾，並維護當地原有的動植物生態」。在尚未轉型為自然步道前，部分路段原為連結警用靶場所的水泥鋪面車道。二○一一年，經社區居民、環保志工與市府相關單位多方討論，才逐步確立將該路段轉型為自然步道的方向。自此，「水泥鋪面零成長、自然鋪面零消失」成為大地處對外宣示的目標，翠山步道亦長年被官方定位為推動「天然親山步道」理念的代表性案例。

然而，「水泥鋪面零成長」原則，如今卻在水泥灌漿工程中悄然失守。現在在翠山步道，映入眼簾的是一側堆疊整齊、等待鋪設的花崗岩石磚，以及沿著步道一路延伸的灌漿管線。這樣對曾親歷自然步道樣貌的民眾而言，難免令人不捨與沉痛；對於當地居民，以及長年在此進行荒野保護與植物調查的環保志工，更是難以接受。

蔣萬安市長日前才特地前往「景美溪及指南溪匯流口護岸再造工程」進行訪視。該項河岸工程改造前後對比鮮明，讓市長感嘆與學生時期「很不一樣」，並肯定其採用近自然工法，使曾經被水泥包覆的指南溪得以重新呼吸。不過，在一手推動水岸「去水泥化」的同時，市府卻選擇將山林步道推向「再水泥化」。面對危害山林生態、同時伴隨高碳排放的工程，仍盼市府三思，及時停下腳步，傾聽山林與民意共同發出的永續呼聲。