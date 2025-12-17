聲援黎智英批判陸 民主非口號 台應先自律

香港知名人士黎智英近日遭香港西九龍法院以違反港版「國安法」宣判罪名成立，我陸委會及部分國際輿論齊聲撻伐，指控中方以國安之名行政治清算之實。當司法被政治牽著走，言論與新聞自由首當其衝；但台灣在聲援之餘，若忙著指別人眉毛，卻忘了自己照照鏡子，恐落入說一套做一套的尷尬境地。

不可否認，台灣面對的安全威脅真實存在，政府強化國安法制、明確界定「敵對勢力」，出發點在於防堵滲透與干預。然而問題從來不在「要不要國安」，而在「如何國安」；若法律文字過於寬廣、行政解釋過度彈性、執法標準忽左忽右，社會自然出現寒蟬效應。近來民間對赴陸交流、探親、學術往來、媒體採訪是否踩線的焦慮，正反映了惶恐與不安，當人民需要先猜測「這麼做會不會出事」，民主就已開始縮水。

威權並非一夕到位，而是日常累積。它常穿著「必要之惡」的外衣，以「例外狀態」為常態化的理由。今天若我方理直氣壯地譴責香港以國安法壓制媒體，明天對本地的過度執法卻視而不見，國際社會的掌聲很快就會變成疑問—台灣的標準是否只用來要求別人？台灣要如何避免走向威權的滑坡？關鍵在於制度設計與實踐誠意。

第一，國安法制必須「精準打擊」而非「模糊掃射」。條文應清楚限定構成要件，避免把政治批評、新聞採訪、學術研究等，一股腦兒納入可疑範圍。第二，強化司法把關，讓裁量回到法院而非行政部門，羈押與搜索必須符合比例原則，讓「必要性」能被公開檢驗。第三，建立透明的指引與案例說明，讓人民知道紅線在哪裡，而不是靠風向球生活。

對新聞自由與言論權利的保護更不能只停在口號，政府應明確承諾媒體揭弊、評論公共政策、與國際同行交流，均不因政治立場而被標記。對於涉及國安的採訪爭議，設置獨立審議機制，讓專業對專業而非權力對新聞。更重要的是當錯誤發生時，要能修正並道歉，而不是把所有質疑都貼上「不愛國」的便利貼。

幽默一點說，民主不是以為只要辦了健身房的年費卡，身材就會自己變好，還需要每天流汗。今天我們替黎智英鳴不平，並非只是道德站位，更是為自己畫下底線。國安不能成為萬能擋箭牌，自由也不能只當口頭禪。台灣若真要向世界「說好自己的故事」，最好的方法不是高分貝，而是進行低風險管控，必須讓人民說話不必提心吊膽，讓媒體監督不必自我審查。

總之，面對輿論對黎案的批判，台灣政府最該做的不是急著對外表態對錯，而是回頭校準自己的方向盤。只要願意在制度上自律、在執法上節制、在言論上包容，就能證明台灣的民主不是口號，而是經得起壓力測試的日常。一旦「只看到別人的眉毛」，民主這面鏡子終究會照出我們不願面對的自己，到時馬腳全都露，只會讓國內外嗤之以鼻，可悲復可笑矣。