科技．人文聯合講座／公務員是國民利益守門員

近年來參與國家考試出題，發現閱卷量大幅減少。在公部門亦經常聽到「我們要的人不來、缺額嚴重，即使考進來，很快不適應又離職…」。近身觀察，昔時之公務員窄門，今日與大學一樣面臨缺額、人才斷層之嚴重危機。少子化加上社會對公務員體制與職事的認知偏差，包括薪酬、權責對等、尊嚴等等，與私部門反差甚大。原本有志為國家社會奉獻、一展長才者，卻面臨投入公職之初心被消耗折損的挫折感。

數周前在一場黑面琵鷺與濕地保育研討會中，國際專家在歷經卅年來之親身倡議及實踐後，給了一段發人深省之總結：「期待下一個卅年。惟近年來對台灣社會之總體觀察，看不到各層級領導者決策與實踐之勇氣，看不到長程願景發展藍圖，更看不到有想立即解決問題之行動。」這幾句話如雷貫耳、直入心椎。

回顧古時中國君主專制下之科舉體制，其複雜多層次之系統與世界上諸帝國政權類似，其服務目標為帝國君主，雖有嚴明階層分級，但仍以中央集權為標竿。近代各國之公務員已轉向民主憲政體制，公務員不再是昔時「官吏」之稱謂，更非由上而下授予之特權。

公務員在西方稱為Civil Servant、Public Functionaries，其既不是「官吏」，也非只是吾人詮釋之「公僕」；它是為履行公權力、提供公共服務、確保法治與社會穩定、滿足公共利益之「文職人員」，必須是中立執行法律、維護政府步上正軌運作、確保社會穩定之基石。也因此公務員具有菁英化專業化之特質，並以謀求國民本位福祉、效忠國家與憲法為職志。

在歐美日等國，公務員必須具有超然之專業性與中立性，今日我們常稱之「官員」，實為政治任命之職務；公務員則是文職常任官，為代表國家行使公權力之重要基石。而今，這份榮耀桂冠漸失光芒，原因何在？前營建署長張隆盛先生，當年為捍衛玉山國家公園心臟地帶之生態保護區，勇敢站出對闢建新中橫公路說不。如此事務官的風骨與勇氣，為何今日不再？並非今日人才不足，而是由政治任命的政務官流於政治導向治理，卻未能提出長遠願景與實踐戰略；居上位的政務官來去反覆，事務官、文官系統的專業知識經驗只能隱形。

德國、新加坡更嚴格規範公務員不能罷工，惟其有嚴格但彈性之專業服務機制、穩定優渥的福利。瑞典公務員非終身保障，但有尊重專業經驗、完善集體協商的友善職場環境，這些均鞏固了公務員專業身分與專業倫理。面對台灣文官體制崩壞之危機，吾人應審慎檢討公務員和文官體制對憲政制度的關鍵性與必要性，更需要吸引前瞻性人才，此為確保國民福祉之必然。回歸理性正軌，公務員不只是公僕，更是國民利益的守門員。

（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）