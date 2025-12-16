聽新聞
兵役、繳稅 民眾也可「不執行」？

聯合報／ 方怡／退休媒體工作者（台北市）

﻿﻿藍白立委聯手通過財劃法修法等多部法案，賴清德總統重批藍白嚴重影響國家安全，府院定調「不副署」、「不公布」，總統力挺政院制衡立院，是反民主、毀憲政。

行政部門對國會通過的法案，理當依法行政並執行。卓榮泰接任閣揆一年半，對諸多立院通過之法案採覆議、釋憲對抗，讓法案停擺；覆議八次創行憲以來紀錄，也是民主荒謬怪象。賴清德以四成的相對少數當選總統，卻不組聯合內閣，民進黨在立法院亦是少數黨。雙少數政府在法案制定過程中應多溝通，卻捨此不由，一旦法案不如己意而通過，即杯葛、不執行，這不是民主。

堅持再堅持，是賴清德行事風格。兩次大罷免，民進黨壓倒性失敗，賴清德卻沒有深刻反省，在大罷免兵敗如山倒後說要「休養生息」，現在卻再丟出挑釁憲政的大炸彈，顯然執拗頑固的個性難改；賴、卓都在憲法宣誓下就職，卻做毀憲亂政的事，當家鬧事冥頑不靈。

民主政治以民意為依歸，政府面對法案要以溝通協商、折衷退讓，替代衝突碰撞、堅持破裂。政治是妥協的藝術，要後退還是前進都在一念之間。賴清德對「治大國若烹小鮮」沒有體悟，一味衝撞、堅持己見，對執政黨得不償失，更非全民之福。

台灣要增一點二五兆的國防特別預算，朋友的小孩要去服兵役，很擔心兩岸兵凶戰危；他問我「能不能不去當兵」？現今的政治環境亂七八糟，我也「很想不繳稅」。這兩個一樣是仿效「有法令不執行」的想法，一起請教賴總統。

法案 大罷免 民進黨 財劃法 兵役 副署

相關新聞

兵役、繳稅 民眾也可「不執行」？

﻿﻿藍白立委聯手通過財劃法修法等多部法案，賴清德總統重批藍白嚴重影響國家安全，府院定調「不副署」、「不公布」，總統力挺政...

無懼倒閣 藍白須破釜沉舟

在賴清德治理下的中華民國，正在創造另類台灣奇蹟，我們也逐漸從民主法治國家走向專政獨裁的道路。

閣揆不副署 創政治惡例

行政院長卓榮泰為反制立法院藍白在野黨多數通過財劃法修正案、年金改革修正案，宣布採取不副署、即不執行作為，以抵制該等修正法...

重新檢視「鼓勵生育」政策

在全球ＡＩ產業發展版圖中，台灣仍占有關鍵位置。因此，台灣的人口結構變化，影響的不只是本地社會，也牽動著全球科技產業的長期...

移工無限期留台？先建汰惡機制

台灣人除了軍公教外，幾乎沒有勞工享有終身聘雇保障。一般勞工表現不佳，公司可依法資遣；面對移工入境後得永久留下的主張，台灣...

科技．人文聯合講座／年度字詞的省思與發想

歲末將屆，世界各地的年度字詞已陸續出爐，反映了大眾心聲與社群焦點，值得大家平心回顧與展望。

