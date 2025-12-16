兵役、繳稅 民眾也可「不執行」？

﻿﻿藍白立委聯手通過財劃法修法等多部法案，賴清德總統重批藍白嚴重影響國家安全，府院定調「不副署」、「不公布」，總統力挺政院制衡立院，是反民主、毀憲政。

行政部門對國會通過的法案，理當依法行政並執行。卓榮泰接任閣揆一年半，對諸多立院通過之法案採覆議、釋憲對抗，讓法案停擺；覆議八次創行憲以來紀錄，也是民主荒謬怪象。賴清德以四成的相對少數當選總統，卻不組聯合內閣，民進黨在立法院亦是少數黨。雙少數政府在法案制定過程中應多溝通，卻捨此不由，一旦法案不如己意而通過，即杯葛、不執行，這不是民主。

堅持再堅持，是賴清德行事風格。兩次大罷免，民進黨壓倒性失敗，賴清德卻沒有深刻反省，在大罷免兵敗如山倒後說要「休養生息」，現在卻再丟出挑釁憲政的大炸彈，顯然執拗頑固的個性難改；賴、卓都在憲法宣誓下就職，卻做毀憲亂政的事，當家鬧事冥頑不靈。

民主政治以民意為依歸，政府面對法案要以溝通協商、折衷退讓，替代衝突碰撞、堅持破裂。政治是妥協的藝術，要後退還是前進都在一念之間。賴清德對「治大國若烹小鮮」沒有體悟，一味衝撞、堅持己見，對執政黨得不償失，更非全民之福。

台灣要增一點二五兆的國防特別預算，朋友的小孩要去服兵役，很擔心兩岸兵凶戰危；他問我「能不能不去當兵」？現今的政治環境亂七八糟，我也「很想不繳稅」。這兩個一樣是仿效「有法令不執行」的想法，一起請教賴總統。