無懼倒閣 藍白須破釜沉舟

聯合報／ 林公正／資深媒體工作者（高雄市）

在賴清德治理下的中華民國，正在創造另類台灣奇蹟，我們也逐漸從民主法治國家走向專政獨裁的道路。

在立院否決政院財劃法覆議案並通過停砍公教年金案後，民進黨採閣揆不副署、總統不公布「反制」在野黨，這是民主國家奇聞，絕對可申請金氏紀錄。

民主法治國家，行政部須依憲法、法律施政。憲法明白規定，立院三讀通過的法案總統應在十天內公布；憲法憲增修條文亦明文規定，立法院通過的法案，行政院如若認為窒礙難行，可經總統核可後提出覆議，如果覆議未成只得依法執行，若是行政院未提覆便須執行。從憲法條文看，法案既經立法院通過，總統沒有不公布的權力，行政院也沒有不執行的餘地；如若法案不公布、不執行，不僅是悖離依法行政，更是踐踏憲法，舉世民主國家尚未見有任何前例。

如若立法院通過的法律，民進黨政府竟然可以不公布、不執行，那麼人民是否也可有樣學樣，對所有自己認為是惡法的法律，行使抵抗權、不遵守，是否就可拒繳所得稅、不守交通規則？

立法院通過的法案，如若總統不公布或行政院不執行，立法院至少可以採取三種手段反制：一是提出倒閣案，二是拒審所有法律案、預算案，以及必須提送立院審查的人事案，癱瘓行政部門運作；其三是發動街頭抗爭，結合全民的力量對鴨霸的執政者說不。

因為被提不信任案的行政院長，亦可提請總統同意解散立法院重新改選立委，一般認為在野的藍白兩黨擔心立院重選未必有利，可能心存顧忌而「不敢」提出倒閣案，這也讓民進黨看破並吃定在野黨。因而，藍白必須破釜沉舟，才能有效教訓毀憲亂政的民進黨。

少數服從多數、多數尊重少數，是民主國家的基本原則。當年民進黨一黨獨大，在總統是多數當選、立院也占絕對多數席次下，綠營在立院幾乎是「只要我喜歡，有什麼不可以」，所謂轉型正義條例、不當黨產條例等，明擺就是要對付國民黨的專法，雖有諸多不合理甚至是不合法之處，但既經立法院通過，國民黨也只有吞下去的份；軍公教年金改革亦是如此，在年金改革大旗下，軍公教退休金被強迫逐年減少，只好含淚含恨接受，因為這就是民主，唯一能做的，就是透過選票期待下次選舉翻盤。

如今，在立院居於少數的民進黨，賴清德與民進黨擺出不低頭、不妥協的強硬姿態，這不僅是少數霸凌多數，更是牴觸憲法、破壞民主法治的流氓無賴行為，台灣的民主憲政正陷於崩毀之局。

