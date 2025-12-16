閣揆不副署 創政治惡例

行政院長卓榮泰為反制立法院藍白在野黨多數通過財劃法修正案、年金改革修正案，宣布採取不副署、即不執行作為，以抵制該等修正法案施行。對於上揭抵制行為，行政院尚且放話「不違憲」；惟此究竟違憲或不違憲，最終須由司法院大法官組成的憲法法庭判決。

不過，就法論法，總統對於立法院通過的法案，依憲法第七十二條規定，應於接到後十日內公布；復依憲法第卅七條，總統公布時，須經行政院長或加上有關部會首長的副署。

質言之，總統有義務在立法院法案送達後十日內公布，行政院長或加上有關部會首長亦須副署，始符公布要件。若不副署，法律是否生效？是否負有政治責任乃至法律責任？

行政院長提出覆議，當然可以不副署；但是在覆議又經立法院否決後，行政院長依憲法規定只能「應即接受該決議」，即使辭職，新任者亦須接受執行；易言之，行政院長在立法過程走完後，依憲法只能在總統公布法律時副署，而無不副署的權利。

再說，不副署的法律可否公布、或不公布是否自動生效？就論理解釋及世界上民主國家的憲政立法體例而言應是主動生效。因之，所謂不副署為「合憲」，實屬不負責任的政治語言。

再說，一旦總統公布、法律生效後，此並非可否不執行問題，而是有無違法或廢弛職務問題，涉及適用公務員懲戒法、移送監察院彈劾或糾舉。

當此朝野對立政治環境，對於憲政或是法律爭議，行政院長固然有覆議或釋憲的法定職權，但皆屬消極作為。面對朝小野大的現實政治環境，行政院長應強化與在野多數溝通協商，絕不宜恣意採取對抗的政治態度，始為國家之福。

執政黨忘卻本身「少數黨」的政治現實，對政治敏感性的法案，竟完全採取對抗在野多數的立法策略；立法過程一再杯葛甚至言不及義，以致在野黨團只能逕付二讀「多數表決」。

此種形式上未能充分討論、實質上亦無法充分討論的惡劣立法環境，係執政黨缺乏民主妥協的立法倫理所致，更是沿襲蔡英文時代一意孤行、蠻橫立法的遺緒行為。

為國家政治穩定著想，執政黨應虛心檢討，落實謙卑的政治對話，將合憲的立法行為列為國家政治行為準則。尤其身為行政院長和其他政治決策者更應依法行事，始為民主的政治人格行為。不副署或不執行絕非民主憲政下，行政院長該創造的政治惡例。