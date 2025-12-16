科技．人文聯合講座／年度字詞的省思與發想

歲末將屆，世界各地的年度字詞已陸續出爐，反映了大眾心聲與社群焦點，值得大家平心回顧與展望。

聯合報主辦的「台灣二○二五代表字大選」日前揭曉，前十名依序為「罷、詐、淹、挺、災、鏟、亂、裂、稅、韌」。榜首字「罷」讓人聯想到一則字謎「欲罷不能」，謎底為「四」；榜眼字「詐」與「騙」是孿生兄弟，在近年代表字大選都穩居前三名；探花字「淹」註記了馬太鞍溪堰塞湖溢流淹沒鄉里的重大災害，以及各地此起彼落的淹水事件，讓我們體悟台灣山高水短地形的防汛措施刻不容緩。

茲將前十名代表字串聯起來，祈願大家歷經天災人禍的冷酷洗禮後，仍能感受到人間的一股暖流。「罷免四起、詐騙不絕、淹水成災！面對社會亂象與社群裂痕，有志之士在無奈繳稅後，仍展現韌性『鏟』除逆勢，齊心合力挺過難關。」

日本漢字能力檢定協會發布的年度漢字為「熊」，反映日本各地接連發生的熊襲擊事件。若將台灣年度代表字「罷」和日本今年的漢字「熊」疊合起來，正巧是好友飛羆兄的「羆」，其字義為棕熊，也象徵勇猛與吉祥。雖然今年日本熊害相當嚴重，但百年前在北海道發生的「三毛別羆事件」，仍被公認為日本歷史上最慘烈的熊害事件。

韓國教授們選出的年度四字成語為「變動不居」，反映韓國社會歷經政治風暴後的動盪不安。其實，不僅政治無常，世事亦無常，故金剛經提點芸芸眾生「應無所住而生其心」。

牛津詞典（Oxford Dictionary）選出的年度字詞為 rage bait（憤怒誘餌），反映當前社群媒體充斥令人沮喪、挑釁、冒犯、製造分裂的線上內容，其激發憤慨之目的通常是為了增加流量或參與度。

劍橋詞典（Cambridge Dictionary）選出的年度字詞為 parasocial（準社交），泛指凡夫俗子與名人、網紅，乃至於聊天機器人之間所建立的單向情感連結。該術語可回溯到一九五○年代電視迅速普及時，彼時社會學家觀察到電視觀眾與螢幕人物建立了「準社交」關係。個人理解這是一種「平行社交」，你感覺與對方熱切互動，實際上兩造卻生活在平行時空，永不相交。

柯林斯詞典（Collins Dictionary）選出的年度字詞為vibe coding（氛圍編碼），意旨使用自然語言來引導ＡＩ工具自動編寫電腦程式。在愈來愈多的實作場域，開發者已不必一筆一畫寫程式，而是直接以母語交辦任務，再由ＡＩ工具即刻生成所需的程式碼。

Dictionary.com選出的年度字詞為６７（唸法為six-seven），乃今年歐美爆紅的青少年俚語和網路迷因（meme），用來表達「圈內人笑話」或「荒謬幽默」。個人覺得網路世代符號６７相當無厘頭，只能以台語５４３相呼應。經濟學人周報（The Economist）選出的年度字詞為slop（數位垃圾），警示數位世界充斥ＡＩ生成，但品質堪憂的線上內容。

揮別二○二五，迎向二○二六，祝福大家和樂平安！（作者為台大資工系教授）