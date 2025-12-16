少子化問題 正從根本削弱國安

近年台灣的國安討論，幾乎都聚焦在中共武統風險與台海軍事情勢，彷彿國家安全只取決於外部威脅是否發生。然而一場更確定、也更難逆轉的危機，早已在台灣內部持續發生。二○二四年台灣新生兒人數約十三點五萬人，已是歷史新低點；今年一月至十一月新生兒人數僅約九八七八五人，全年幾乎確定無法突破十一萬人。短短一年內出生人口再度大幅下滑，顯示少子化不只是趨勢，而是正在加速的結構性危機。

首先，少子化已改變台灣整體的人口結構，並進入人口負成長的常態。二○二五年台灣總人口數將降至約二三二○萬人左右，且死亡人數明顯高於出生人數，真所謂是「生不如死」。

當一年出生人口數下滑至可能不到十一萬，代表未來勞動人口、納稅人口與家庭形成能力將同步萎縮。當人口規模與年齡結構同時惡化，國家的長期承載能力勢必受到侵蝕。

其次，少子化正從根本削弱國防安全。國防並非只靠武器系統與軍購清單，更依賴穩定、可持續的人力來源。隨著十八至卅歲人口快速下降，未來面對的已不是役期長短或待遇高低的爭論，而是是否還有足夠兵源的結構性問題，即使提高志願役薪資、延長義務役年限，也無法逆轉人口基數萎縮的現實，更非增加一點二五兆台幣軍事預算能解決的問題。

當年輕世代規模急速縮小，後備動員與長期防衛能力勢必被迫下修，任何軍事戰略恐都將因此受限。

第三，少子化同時侵蝕經濟安全與社會韌性。人口減少意味著勞動力供給下降、內需市場萎縮、稅基逐步流失。台灣高度依賴高科技與出口導向產業，需要大量高素質年輕勞動力支撐；然而當出生人口一年比一年少，缺工與人才競逐將成為常態。另人口老化加速增加醫療、長照負擔，政府財政壓力升高，世代間的分配衝突也更容易被政治動員放大，社會團結也將日益困難。

最後，台灣對少子化的政策回應，至今仍明顯不足。多年來政策多停留在一次性生育補助或零碎托育津貼，卻未正面處理高房價、低薪資、長工時與育兒風險等結構問題。年輕世代不是不願承擔責任，而是看不到可負擔的未來與穩定的生活預期。若國安論述只不斷放大外部威脅，卻無法回答「誰來保台」、為何願意留下來生孩子等問題，國安戰略豈能不失衡？

歷史一再證明，國家往往不是敗於外敵，而是禍起於「蕭牆之內」。中共對台作為是外在的不確定風險，少子化卻是已確定發生、正在加速的內部危機。

當台灣出生人口數跌破十一萬，且未來還極可能繼續下降，真正動搖國家安全局勢的，恐非中共是否做好犯台準備，而是台灣本身的戶籍數字。