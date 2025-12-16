重新檢視「鼓勵生育」政策

在全球ＡＩ產業發展版圖中，台灣仍占有關鍵位置。因此，台灣的人口結構變化，影響的不只是本地社會，也牽動著全球科技產業的長期運作。

近日，馬斯克在其平台轉載貼文，直言台灣「人口數正在加速崩跌」。這樣的警告並非首次。早在二○○九年，當國內尚未普遍意識到超低生育率的風險時，時代雜誌便已刊出「為何台灣的生育率如此之低」，指出台灣生育率居全球最低，並提醒少子化將對未來經濟發展造成衝擊。

多年後，這個問題不但沒有緩解，反而更加明確。

近來備受關注的一項數據是：政府每年投入上千億元，推動生育補助與○至六歲嬰幼兒托育政策，但今年出生數仍持續下滑。去年全年新生兒十三點四萬人，今年一至十一月僅九八七八五人，全年恐怕難以突破十一萬。這顯示，問題恐怕不只是補助力度不足。

一個經常被忽略的結構性事實是：能生的人，本來就愈來愈少。

自一九八四年後，台灣生育率逐年下降，二、三十年的少子化，已反映在育齡婦女人口結構上。二○一五年，卅至四十九歲女性約三八○萬人；今年已縮減至約三五○萬人，減幅近一成。若趨勢不變，二○四○年將降至二五○萬人以下。即使每位女性的生育意願完全不變，單憑育齡婦女基數縮小，總出生數仍會自然下滑約百分之十五至廿。

在此背景下，有必要重新檢視「鼓勵生育」政策本身的邏輯。

近期，兩位美國學者將鼓勵生育政策比喻為類似「龐氏騙局」的制度安排。他們指出，政府鼓勵生育，表面上是為了家庭與未來，實際上更深層的目的，在於維持既有社會與經濟制度的延續。當生育率下降，退休金、醫療保險與勞動力供給承壓，整個體系便仰賴未來世代，來支撐當下的承諾。

這形成一個壓力循環：年輕世代被期待多生孩子，以維繫制度運作；本質上，卻是向未來舉債，用來支付過去的成本。其結果，是代際不平等加劇，養育下一代的風險與負擔，集中落在年輕世代身上。

若從個人選擇來看，原因其實十分清楚。根據衛福部去年婦女生活狀況調查，婦女不願生育的首要原因是經濟負擔過重，其次是不想因孩子改變既有生活。在主要生育年齡層中，卅五至四十四歲與四十五至五十四歲未婚婦女中，表示不想結婚或再婚、但希望有固定伴侶的比例，分別達百分之卅三點二與廿九點九。

由於台灣不婚生子的比例僅約百分之三至四，在現行制度與文化條件下，不婚往往意味著不育。這顯示，少子化問題，並非單靠補助就能解決。

或許，台灣需換個角度看待少子化。女性選擇不婚、不生，問題不僅在於誘因不足，而在於是否還能保有幸福感。與其一味強調鼓勵生育，不如將政策重心轉向：支持人生選擇，確保幸福生活。

生或不生，都應該能過得好。尊重不生，反而是支持想生的開始。當女性不再將生育視為風險或犧牲，生育才可能自然發生。這意味著制度必須提供更高的生涯彈性、避免升遷歧視，讓照護成為社會共同責任，並降低住房與教育的結構性負擔。

少子化，也許不是一個必須被「逆轉」的現象，而是一個提醒社會重新設計制度的訊號。真正的關鍵，不在出生數本身，而在我們是否能建構一個讓人願意生活、也敢於規畫未來的社會。