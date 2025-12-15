聽新聞
立法院 已非五權之一的治權機關

聯合報／ 羅傳賢／立法院法制局前局長（南投市）

近日朝野因財劃法國防特別預算案嚴重對立，僵局惡化；賴總統擬邀行政院長、考試院長與立法院長「國政茶敘」，然韓院長以限制議題、僅三院受邀，及其雖身為院長卻無法代表合議制的立法院發言為由婉拒。眾所周知，今年二月賴總統就曾引用憲法第四十四條召集五院院長會商，強調五院就像五根手指「併攏才有力量」，可見賴總統並未認知，憲法價值是適時成長與發展的。修憲後立法院已取代國民大會而成為單一國會，立法院長並非總統得指揮的「五個治權之一」，而是有權力監督總統及其他四權的國會。

原自大法官作成釋字第七十六號解釋後，確認國民大會代表全國國民行使政權、立法院為國家最高立法機關、監察院為國家最高監察機關，因三者均由人民直接或間接選舉之代表或委員所組成，故其分別行使之職權相當於民主國家之國會。至二○○五年六月任務型國大代表複決通過憲法修正案，廢除了國民大會，並將原屬國民大會職權，例如複決憲法修正案、領土變更案之提案權、國情報告、提名司法院正副院長和大法官；考試院、監察院正副院長及其委員的人事權；彈劾、罷免正副總統之提案權等，移交立法院行使。從此立法院已取代國民大會而成為實質國會，總統怎可將立法院視為五權之一的治權機關？

我國憲法之權力分立原則原採組織性權力分立的古典理論，然隨法治國功能取向與權力分立理論的興起，近年來大法官解釋有關權力分立案例時，頻頻強調法律保留及法律授權明確性原則，逐漸移置重於功能論取向的權力分立。例如釋字第五八五號即首次以「功能論取向」為解釋基礎；釋字第六一三號解釋理由書中亦明確指出：「蓋作為憲法基本原則之一之權力分立原則，其意義不僅在於權力之區分，將所有國家事務分配由組織、制度與功能等各方面均較適當之國家機關擔當履行，以使國家決定更能有效達到正確之境地，要亦在於權力之制衡，即權力之相互牽制與抑制，以避免權力因無限制之濫用，而致侵害人民自由權利。」

憲法不是靜態，而是成長的法典，誠如美國制憲先賢傑佛遜曾言：「憲法屬於當代，而非過往」。我國憲法因社會經濟發展、人權理念普及，已多次透過修憲或釋憲與時俱進。目前在「半總統制」下，賴總統未能掌握國會多數，行政院長及其各部會首長亦無民意基礎；若又不與國會多數妥協、分享權力，當行政院與立法院有政治上爭議時，由總統以國家元首之尊「介入調和」，實缺乏民主正當性，亦不符合人民期待，恐難解決政治爭議。

財劃法 特別預算 國防 憲法 立法院 大法官 修憲 釋憲

