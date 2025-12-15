科技．人文聯合講座／黑水虻是廚餘滅手

當行政院宣布禁用廚餘養豬時，廚餘何去何從，即變成各縣市政府的燙手山芋。環境部同時宣布全國廚餘將以堆肥、黑水虻及生質能（如潔淨能源）處理。

在我參觀宜蘭蜻蜓石民宿之前，黑水虻聽起來就像是小黑蚊，但石正人教授將該地擘劃為黑水虻繁殖基地及循環經濟示範區。

由於黑水虻幼蟲專吃腐爛有機物，廚餘脫水後，黑水虻分解消化效率可達百分之八十。且黑水虻可食相當自身體重數倍之廚餘，粗估每日一公噸廚餘可靠四百餘萬隻黑水虻消化完畢。黑水虻從幼蟲至成蟲的生長周期僅為廿八至卅五天，繁殖迅速，且培育成本低，故為絕佳處理廚餘媒介。傳統堆肥則需三至六個月才能完全腐化再利用，時間上較不經濟。

在蜻蜓石，黑水虻幼蟲每天奮食民宿廚餘，經過七天周期，已然茁壯，完成第一階段使命後，因體含有高蛋白質，再移送雞舍作為飼料。雞群看著石教授鏟起幼蟲，紛紛揚脖咕咕叫，興奮著等著進補。黑水虻產生之蟲糞還可成為有機肥料種菜。

蜻蜓石完整了演繹循環經濟的樣貌，從食材至廚餘，自給自足再利用，配上山海綿延的無敵景色，讓住客徜徉其中，頗有陶淵明桃花源之風。黑水虻正如它的英文名字「black soldier fly」，如黑武士般英勇地參進人類生活，捍衛著與自然共親共存的價值。

以黑水虻處理廚餘，比焚燒或堆肥更具環保效果。黑水虻處理法能顯著減少二氧化碳、甲烷和氧化亞氮等這些對造成全球暖化的溫室氣體排放。若以堆肥為基準線，黑水虻每處理一噸廚餘約可減排一噸碳。亦言之，在黑水虻處理廚餘的過程中，還可附帶產出碳權（carbon credits）。

以黑水虻處理廚餘的另一好處是可分散式之就源處理。由於黑水虻之育種與廚餘處理不須集中一地，毋須一定土地面積或建置大型設備，可視廚餘處理規模寄送適當數量黑水虻，就源於餐廳或社區飼養與處理。分散處理廚餘並可避免因廚餘量大而有惡臭散發，且養殖於密閉式之低溫自動化設備方式，可降低民眾誤以為鄰避設施而抗爭之機率。

另一先進處理廚餘方式乃沼氣發電，即以厭氧菌在無氧環境下分解廚餘，產生甲烷（沼氣）以發電，一方面捕捉甲烷避免排放，二方面產生綠電，三可申請碳權或綠電憑證，亦是多贏策略。惟沼氣發電須耗資建置大型發酵槽、儲氣槽與發電機組，且須大量集中處理，才能達規模經濟。

相較之下，我喜歡黑水虻處理模式，它更有農常生活，煙火裊裊的味道。科學造就的人類文明已數世紀，但與自然共存，卻是最早人類露西誠摯的呼喚。小小黑武士用短暫的生命訴說了回歸自然的初心。

（作者為元智大學資訊管理學系教授）