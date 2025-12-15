聽新聞
牛津年度代表字 「憤怒誘餌」毒害數位健康

聯合報／ 楊智強／嘉義市教師會輔諮教師（嘉縣新港）

牛津大學出版社日前宣布，「憤怒誘餌」（Rage Baiting）成為今年年度代表字。這個詞描述了刻意設計、旨在激發用戶憤怒、挫折或被冒犯的網路內容，目的不在傳遞真實資訊，而在於將你激怒：留言、轉貼、按怒臉表情。牛津語料庫顯示，這個詞的使用頻率在一年內暴增三倍，標誌著我們正深陷系統性的數位疲憊。

去年的年度詞彙「腦爛」（Brain Rot）描繪了無盡滑手機累積的精神疲勞，「憤怒誘餌」則更明確指出造成疲憊的幕後黑手。兩者合起來，勾勒出完整的數位困境：孩子原只是無聊滑手機，卻被精心剪輯、配上「我就問」等煽動性句子的內容激怒，捲入與陌生人的對罵。這是創作者和社群小編熟練掌握的「怒氣公式」，持續丟出讓人感到屈辱、不公的內容，以穩定收割點擊與互動。憤怒被演算法層層堆疊，最終留下的是更空虛和疲憊的心靈。

如此環境中，教導孩子辨識「憤怒誘餌」已不再是可有可無的資訊課小單元，而是當代教育的必修題。大人更須以身作則，示範「不回應的自由」。

然而，當前社群平台演算法，將高互動視為好內容的指標，不區分這是理性討論還是失控謾罵。廣告資金也持續流向最懂得操弄情緒的帳號。在這種生態，「不製造憤怒」形同商業上自斷筋脈。

面對這場全民的數位危機，我們必須嚴肅提醒，政府還要等多久？我們的教育及通訊公部門、立法機關，必須立即將青少年甚至成人被系統性操弄情緒，視為以國家層級資源面對的公共議題。台灣迫切需要具約束力的「數位健康法」或「平台責任法制」，強制規範演算法的推送機制，並對惡意誘導、以憤怒為燃料的內容，施加嚴格限制。

