川普霸凌委內瑞拉 曝美國真面目

諾貝爾和平獎的爭議，今年最大。頒獎當天，挪威十九個推動裁軍與和平解決衝突的組織，一反歷年行動，取消向得主致敬的火炬遊行。他們說，馬查多的立場與其核心價值不符，「她一再倡導，要對委內瑞拉的馬杜洛政府採取最大壓力策略和強硬的外部行動」。

美國不是響應馬查多，是早就利用國際油價下跌，順勢加緊腐蝕委內瑞拉經濟，意圖困頓該國民生、改變政權。在此之前，由現執政黨掌權的一九九九至二○一四年，該國年均通膨，從一九八九至一九九八年的四成七八降至二成七、失業率與極端貧窮率約分別減半至百分之五點五與五點四，社會福利支出從ＧＤＰ的一成一三增加至一成九二，有權領退休金的人從卅八萬大增至二五八萬。

這些成績使原本可能人窮志短的底層人民，從政治被動消極到如今長了志氣，至今仍有定量人群積極奮進。委國二○○四年起主推「我們美洲人的玻利瓦爾聯盟」，強調國際合作及相互扶持，除了聯合他國創建南方電視台為本地區自主發聲外，委國以低於國際油價的方式，依約定出售石油至另十個會員國。這兩種價格的差額，指定用於多種社會福利的提供（救窮），以及創生小型生產事業（協助自立）。

但國際油價從二○一四年平均九十八美元，跌至次年的四十七美元。歐巴馬總統見縫插針，在二○一五年三月宣布委國「對美國安全造成極不尋常、性質重大的威脅」，海外企業開始收縮，花旗銀行率先關閉委國銀行業務。川普上台後執行「最大壓力策略」，對占其出口所得八成的石油執行禁運，委國出口從二○一七年每日一九○萬桶，降至二○二○年的每日卅五萬桶；至二○二四年，美國禁運導致委國每日平均少了約七七○○萬美元的石油收入。近日委國不同民調顯示，低至六成五、高至九成二的人反對馬查多；《美國展望》雜誌的萬言調查表示，這可能是擔心前車之鑑重演，因為川普幕僚在二○一九年啟動，對委國在美國子公司的強制拍賣即將進行，形同「竊取委內瑞拉國有資產三百億美元」。

《人間福報》日前有社論，指以掃毒為名行赤裸軍事侵略，這就是美國霸權。掃毒之名，川普圈內都有人無法同意，美國主流傳媒也有指其胡言者，但有一項指控尚乏平衡報導；川普不承認的二○一八委國大選，如今已有調查表明是白宮執意威脅，若是當年參與則列入黑名單，於是反對派抵制、支持者降溫而導致失利。去年大選，馬杜洛再次連任，華府智庫選前有詳細報告，檢視十年以來的各種民調預測，指反對派勝敗都有可能，但事後新聞一面倒，都說作弊致使反對黨落敗，很少人說是因為川普嚴厲的政經霸凌，等於是威脅選民，故而影響選情。

但川普有一貢獻，他以真小人現身面告世界，白宮不代表美國有識之士。今年出版中譯本的《美國理想主義的神話：美國外交政策如何危害我們的世界？》確實是美國真實寫照。