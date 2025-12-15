聽新聞
0:00 / 0:00

美不怕陸組「稀有金屬聯盟」？

聯合報／ 楊正／退休媒體工作者（台北市）
美國聯合盟國提出稀土和平宣言，擬打破中國壟斷稀土的局面。圖為美國總統川普(右)10月與澳洲總理艾班尼斯會面簽署稀土協議。路透
美國聯合盟國提出稀土和平宣言，擬打破中國壟斷稀土的局面。圖為美國總統川普(右)10月與澳洲總理艾班尼斯會面簽署稀土協議。路透

川普政府號召星、澳、日、韓、以色列組成「矽土和平聯盟」，主要為了反制中國對稀土的壟斷掌控，並壓制中國ＡＩ和科技中心。這個聯盟希望打造安全繁榮，以創新驅動的矽供應鏈；領域涵括稀土、半導體先進製程、ＡＩ基礎措施。

這個聯盟讓人憬然，國家競爭已從過去的槍砲、貿易、科技，到現在的資源戰。只是此「矽土和平」聯盟，組成國之中真正產製稀土的，除了美澳日有小量且自給不足，其餘國家都沒有；少數產量的國家結盟，無非是「彼此有共識、相互來取暖」，難有實質功能，反而觸動中國召集相近國家成立「稀有金屬聯盟」。

稀土產製源自美國，後因提煉過程汙染高、不環保，遂將它淘汰。中國接過手來，配合自己和進口的稀土，持之以恆精益求精；現今全球稀土，中國產能占七成 ，精煉型稀土更占九成以上。美國七成、每年六千噸以上的稀土從中國進口，現責成ＭＰ公司擴展精煉型稀土，量產需五年以上；川普卸任時，應可看到美國稀土量產的眉目，但全貌還沒出來。

稀土有十七種不同的稀有金屬元素，是軍工、高科技產業不可或缺的元素，被美國國防部列為重大戰略物質；今年中美貿易戰打得火熱時，中國對釤、銩等十二種重稀土金屬元素進行出口管制，美國受不了，因而有釜山川習會

除了稀土，還有幾十種地殼中含量稀少、難以開採提煉，但對高科技、新能源、國防至關重要的金屬；它們對於製造半導體晶片、高性能電池、高效磁材、精密合金都是不可或缺的核心原料。這些稀缺金屬，是科技、軍工兩產業必須的關鍵金屬。如鎢（中國）、鈷（剛果、中、俄）、鋰（澳、智利、中國）、鎳（印尼、俄羅斯）、鉭（澳、剛果、巴西）、鉬（中國）、鉑鈀（南非、俄羅斯）、錫（緬甸、中國）、鍺鎵鉍石墨（中國）等等；當中美國絕大部分要依靠進口，十二種百分之百要完全依賴中國。

這些稀有關鍵金屬產製國和美國未必友好，有些還和美國長期對抗；過去美國塑造廣結人緣樂善好施的國際形象，但川普關稅大刀一砍，美國信譽下降且令人生畏，大家都想遠離川普。

凡事講究長期戰略的中國，相信已串聯關鍵金屬生產國，結成類似ＯＰＥＣ的「全球稀有金屬聯盟」，致力減少環境汙染、穩定價、有秩序的行銷各國，效力無垠。ＯＰＥＣ組織十二個成員國，日產近三千萬桶石油，占全球四成，對全世界的油價、供給，叱吒風雲幾十年。稀有金屬聯盟由中國主導，未來中國和美國叫板的力量就更大了。

釜山川習會後，川普說，美中是全球Ｇ２，在貿易、科技、軍力，兩國都並駕齊驅；論理兩國當以合作競爭代替互相抵制開戰，但「矽土和平聯盟」功能令人費解。

稀土 美國國防 川普 川習會 矽土和平 半導體

延伸閱讀

經濟不好還是健康不佳？ 川普難題有些似曾相識

川普：經濟政策成效未定 共和黨恐失眾院控制權

波音新空軍一號延到2028年中交付 卡達送的豪華747改裝中

華納收購戰正酣 川普只在乎CNN

相關新聞

美不怕陸組「稀有金屬聯盟」？

川普政府號召星、澳、日、韓、以色列組成「矽土和平聯盟」，主要為了反制中國對稀土的壟斷掌控，並壓制中國ＡＩ和科技中心。這個...

川普霸凌委內瑞拉 曝美國真面目

諾貝爾和平獎的爭議，今年最大。頒獎當天，挪威十九個推動裁軍與和平解決衝突的組織，一反歷年行動，取消向得主致敬的火炬遊行。...

川普文明戰爭 我應有所認清

川普政府日前發布「國家安全戰略」報告，與往年不同的是，對中俄兩個美國的主要地緣政治挑戰者並沒有多少著墨，也不提台灣的民主...

牛津年度代表字 「憤怒誘餌」毒害數位健康

牛津大學出版社日前宣布，「憤怒誘餌」（Rage Baiting）成為今年年度代表字。這個詞描述了刻意設計、旨在激發用戶憤...

科技．人文聯合講座／黑水虻是廚餘滅手

當行政院宣布禁用廚餘養豬時，廚餘何去何從，即變成各縣市政府的燙手山芋。環境部同時宣布全國廚餘將以堆肥、黑水虻及生質能（如...

立法院 已非五權之一的治權機關

近日朝野因財劃法及國防特別預算案嚴重對立，僵局惡化；賴總統擬邀行政院長、考試院長與立法院長「國政茶敘」，然韓院長以限制議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。