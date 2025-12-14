速制定軍事採購法堵漏

繼室內裝修福麥公司得標國防部炸藥採購案、引發爭議後，昨天又有人爆料台南鞋類公司「大石國際公司」得標國防部子彈底火標案。軍事採購並非一般政府採購，而是同時牽動國家安全、外交關係、公共財政與民主信任的高度敏感行政事務。長期以來，我國軍事採購制度卻散落於政府採購法、預算法、公共債務法與各種行政命令之中，缺乏一部專責、完整且可受民主監督的「軍事採購基本法」。這種制度空缺，正是歷年軍購爭議反覆出現的根本原因！

近十餘年來國防預算快速膨脹，軍購若仍沿用一般採購思維、以行政裁量取代制度規範，勢必導致民主監督失靈。我國軍購弊端早非新鮮事，從幻象戰機、高雄級巡防艦，到近年的Ｆ｜16Ｖ與海空戰力提升計畫，皆屢遭質疑價格偏高、合約變更頻繁、交期延宕，甚至履約責任難以追究。這些案例反映的不只是軍購個案疏失，更是軍購制度性的缺陷！

令人警惕的是，行政部門經常以「國防機密」、「外交敏感」為由，限縮國會與社會的知情權，導致軍購預算在審議過程中，政策必要性、替代方案與財源結構，皆未能充分揭露，實質上已背離預算法第五十三條所要求的政策辯論與政黨辯論精神，也削弱了民主政治中「支出必須對人民負責」的基本精神！

又預算法第三十四條明定：重大施政計畫必須先行提出成本效益分析與財源說明，然而軍購預算卻往往只呈現支出規模，對長期債務負擔、維修與後勤成本，乃至未來世代的財政壓力交代不清。若任由此種情事擴大，不僅違反財政紀律，也將排擠民生支出，反而削弱社會整體韌性！

民主國家並非不重視國防，而是更重視軍購的法制化與專業化。美國雖有龐大的軍工體系，但其軍事採購程序高度制度化，國會設有專責委員會，並搭配獨立審計與公開聽證；歐洲多國也由國防部或跨部會專責機構負責軍事採購，並接受議會與審計機關雙重監督。反觀我國卻仍以零散法規與行政裁量處理，風險不言可喻。

因此當務之急必須建立可被民主監督的軍購法制。具體而言，應儘速制定「軍事採購條例」，至少明定以下核心原則：第一，軍事採購之分類與範圍，區分武器系統、關鍵原料、後勤與維修，採取不同層級的審查與揭露機制；第二，重大軍購須強制提出替代方案、成本效益分析與全生命周期財務評估；第三，國會應設立專責或特種委員會進行專案審查，並保障專家參與與必要資訊揭露；第四，建立嚴格的履約監督與違約追責制度，避免「追加預算掩蓋失敗決策」。

軍購的目的，是保衛國家，而非侵蝕民主。真正的國防安全，不能只靠軍備堆疊，更有賴制度健全、財政紀律與人民信任。唯有透過專法建立清楚的規則與責任，才能讓軍購回歸憲政正軌，也讓國會監督不再只是形式，而成為實質可靠的民主防線！