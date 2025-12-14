星期透視／大咖不沾鍋 台中選情恐全盤皆落索

日前，台中市長選舉國民黨內部民調顯示，立院副院長江啟臣呼聲最高，支持率百分之四十一點四，超過立委楊瓊瓔；江若是與綠營候選人何欣純進行對比民調，則以百分之卅九點九大贏何的百分之十九點九；而楊瓊瓔與何欣純對比，兩者支持度在誤差範圍，實力相當。日前網路媒體台中市長選舉民調，江啟臣的支持度及看好度也遠高於何欣純。

由這些民調來看，江啟臣作為藍營最強台中市長候選人應無懸念，但國民黨不論是主席鄭麗文或台中市長盧秀燕，至今對江、楊之爭卻，都說會做好協調溝通工作、或透過公平機制產生最好的參選人，不願明顯表態，機制究竟是徵召還是初選更是諱莫如深。以楊瓊瓔來說，她喊話初選，豐原里長協會則力主徵召江啟臣、不初選，至於江本人則並未表態。一時間，原本無太多懸念的台中選情，現今反而因為楊的宣布參選起了化學變化，盧鄭若仍態度模糊，這「讓子彈飛」的結果，不僅將消融藍軍在中台灣的整體戰力，也將衝擊盧鄭的政治能量。

以盧來說，豬瘟等紛擾事件落幕後接受專訪，已找回主場，民調順勢拉升，政治能量維穩，但江與楊的黨內競爭，盧要如何定位自己角色才不會失分？已然考驗智慧。但盧的論述仍四平八穩，不是說國民黨人才濟濟、都是強棒，就是加碼稱「沒有接班人」，這些論述說好聽點是想維持一個高度與格局，希望江楊良性競爭；但深入來看，就是盧仍陷於藍營大咖「不沾鍋」的框架中。

不沾鍋的好處是因「寓意深長」，既能讓參選者不敢怠慢，得爭相示好，也可避免選邊而得罪特定人選及支持者。但問題是藍營支持者恐不埋單，因為他們又看到傳統的謀略與盤算，既看不到跳脫框架的勇氣、也看不到果敢的決斷力。特別是經黨主席一役，盧無法對局勢全盤掌握的殷鑑不遠，吝於表態或未必有利自己的更上層樓。

就鄭麗文來說，因盧不做某程度表態，鄭也可打模糊仗，以拖待變，甚或態度恐更保守，就順著傳統模式以初選定人選；但問題是，若只敢初選，那誰做主席都可以，因為此舉並無法展現鄭有獨特的承擔魄力。特別是當江啟臣立院副院長職務可能因初選啟動被綠軍攻堅、甚至逼院長韓國瑜表態「江在初選，該不該先辭副院長」，綠營可能將藍營台中初選與副院長職務掛鉤，進而複雜化藍營內部生態、挑撥藍白協商，黨中央恐將進退維谷。原來一盤好棋，可能變得全盤皆落索。

基於此，作為藍軍大咖、也是問鼎二○二八最可能人選盧秀燕，應順著內心判斷，對最佳人選適時表態，畢竟盧態度確定，便能影響鄭的決策。其實只要黨中央做幾份民調，必有「定於一尊」的清晰態勢，既能避免綠營見縫插針、政治操弄，也能順勢勸退落後者，控制內部競爭變鬥爭風險，而後適時徵召定於一尊的人選，讓情勢單純化。畢竟人選的決定，不只預示選舉勝敗，更影響盧的二○二八與鄭的主席維穩，牽動藍綠消長；相信藍軍支持者，也期待看到能跳脫不沾鍋框架，果敢展現決斷力且能在未來帶領他們重返執政的領袖。（作者為文化大學廣告學系教授）