兩岸差距擴大 政府策略存在3風險

日前國民黨主席鄭麗文指出「時間不站在台灣這一邊」，贊成者認為這是兩岸客觀結構性差距；反對者則認為這是唱衰台灣論。從結構趨勢來看，兩岸綜合國力差距持續擴大，陸改變現狀的成本愈來愈低、而台維持現狀成本卻愈來愈高。

兩岸軍事力、經濟力及綜合國力落差擴大，並非意謂大陸武統即將到來，卻凸顯台兩岸與國際政治中的「政策彈性」縮小。

政府策略中三大方向：首先，強化台灣國防與拒止能力，這是政府不得不然的選擇。面對陸軍力快速擴張，台不可能維持既往「低備戰狀態」；故提高軍費、恢復一年兵役、強化不對稱作戰等措施，此為最基本嚇阻邏輯。然賴總統表態「國防預算可望在二○三○年前達到ＧＤＰ的百分之五」，跨越其任期，或許是權宜之計，但會對經濟發展、基礎設施及民生福利產生排擠效應。

其次，降低兩岸經貿依賴風險。推動新南向、加強與美日歐合作、吸引台商回流，分散投資風險雖有其必要，然不應標榜「脫中入北論」、兩岸脫鉤斷鏈論，這不僅激化敵意、也失去選擇及韌性。

最後，提高台海國際能見度。當前政府將「台海和平」，從「兩岸議題」變成「國際安全議題」。近年Ｇ７、歐盟、英日美多次聯合聲明關注台海和平與安全，卻因欠缺以和平兩岸關係作為對沖，掉入台灣問題國際化泥沼，反激化陸對台採取極限施壓。

當前政府策略存在三項結構性風險。首先，過度依賴美安全保障。無論是抗中保台路線、聯美抗中國際戰略，不僅缺乏戰略自主性，同時誤認為只要強化自衛及增加軍購，美就會協防，忽視美政黨輪替產生政策質變，美戰略優先順序並未以台為核心。台應以和中興台路線、及友美和中均衡戰略，作為槓桿支柱。

其次，兩岸缺乏溝通管道。兩岸誤判風險正增加，兩岸已無對話協商，不啻是喪失安全閥，致危機難以降溫、誤解易累積；兩岸缺乏保留熱線與低敏感度合作機制，此種安全漏洞致台海成為全球易爆發戰爭風險區域。

最後，過度「抗中敘事」降低社會韌性。此增加選舉動員效應，卻阻斷兩岸交流，陸客、陸生急速下降，經濟社會文化交流減少，喪失兩岸和平及安全緩衝地帶。兩岸政策高度政黨化而非趨向低政黨化，致兩岸危機及風險更難管理。

兩岸差距擴大已是結構現實，但不必然陷入歷史命定主義的宿命論。台灣需要更務實、更前瞻、更成熟的國際戰略，方能在不利結構環境中保持安全、繁榮與選擇的自由。就此而論，召開國是會議凝聚台灣社會、跨黨派共識，方是操之在己因應之略。