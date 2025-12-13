對陸自毀雙目 國安失策

近期因為日相高市「台灣有事」一論，美中日三方關係再度受到關注。昨天美日防長通話，表示對陸方提高區域緊張局勢的行動感到擔憂。

此刻台灣須關注的是，政治情勢看似膠著，但美日一邊高喊「警惕中國」，仍投入大量精力於對中國各領域的研究。美國國會、五角大廈、商務部投入大量深度研究計畫，報告內容精準到可預測中國科技企業的下一步；日本經產省掌握中國電池、稀土與太陽能產業情報密度，連企業界都自嘆不如。

當全世界都在提高對中國的解析度時，台灣卻調暗亮度，甚至拔掉整盞燈，這樣的錯誤決策已經超越無能，形同對國家前途的放棄，荒謬至極。

政客與名嘴最常掛在嘴上的就是「中國威脅升高」，但荒謬也最危險的是：在喊得大聲同時，執政黨卻朝相反方向走，刻意削弱對中國大陸的研究能力、壓縮相關預算、讓關鍵智庫計畫中斷。這不是單純的行政怠惰，而是政策嚴重錯亂：在最需要保持情報與研判數據的陣地，決策高層卻選擇自拆羅盤、自毀雙目，讓台灣失去精準判斷對手的能力。

過去七年，經濟與產業智庫針對中國供應鏈、科技發展、產業布局的研究計畫陸續被縮減、被轉向其他議題，政策等於把台灣暗夜推上高速公路卻關掉車燈。尤其在美中競爭激烈、供應鏈重組進入深水區之際，經濟與科技相關部會官員卻堅持以政治敏感度優先，導致政府端、研究端與學術端在中國議題上愈來愈噤聲。這種做法不是保護台灣，而是親手削弱國家的理解能力。

令人憤怒的是，這並非一時疏忽，而是來自國安最高決策層的系統性訊號。沒有人明文下令停止研究，但預算縮減、計畫審查刁難、政策優先順序調整，足夠讓整個公務體系心領神會：中國研究不受歡迎、深入分析會惹麻煩、最好降低能見度。

半導體是台灣的生存命脈，中國正以補貼、材料替代與避繞制裁方式快速突圍。如果政府缺乏深入掌握，就無法判斷哪些領域需要加碼研發、哪些需要提前布局，也無法做出全球產能配置的精準策略。企業在國際上奔跑，但政府卻看不見前方地形，這才是真正的風險。

能源更是鮮明案例。中國掌握全球七成太陽能、電池與關鍵材料，這些技術與價格直接或間接影響台灣的能源轉型與電力成本。若政府對中國能源政策與產業發展毫無所悉、也不願投入研究，那麼台灣的能源規畫，在產業競爭面向恐怕只能在黑暗中胡猜。

研究中國不是政治選擇，而是強化台灣生存能力；不是親疏問題，而是掌握資訊自主權。真正危險的不是中國變強，而是台灣變盲。我們不能再被動接受這種自我削弱的治理心態。必須立即恢復跨部會研究機制，重建學術與智庫能量，讓台灣擁有理解中國的基本能力。否則誤國誤民的，不是外患，而是自己的決策者。