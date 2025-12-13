「年金假改革」下檔 落實普世公義

昨日立法院三讀通過「停砍公教年金案」，綜觀朝野議場交鋒，彷彿又回到八年前的場景。身為退休老師，無心再去反駁官員們的「讜論」，只想說幾句「被改革者」的心理話，並誠摯籲請政府履行立院決議，落實普世公義。

首先，這是一場「公教真犧牲、年金假改革」的權謀大戲。總統府於二○一六年五月頒布之國家年金改革委員設置要點，旨在「改革國家年金體系，永續發展公共年金制度」。但時逾九年，各類年金破產危機迫在眉睫，為何只有揮刀獨砍公教退休金？為何不敢魄力改革破產在即的勞、農保？一路走來，真相昭昭：年金改革不是追求給付永續的百年大計，而是一場「公教真犧牲、年金假改革」的權謀大戲。

其次，這是一齣「勞保直接撥補、公教繼續剝奪」的社會撕裂悲劇。議事堂上，又見執政黨立委與政府官員，依舊不提公教與勞工在職提撥金額的倍數差距，迴避不同職業的薪酬差異，夸夸危言：「全民負擔，獨厚公教」、「勞工微薄、公教優渥」等挑撥社會對立的偏頗謬論，進而強烈反對停砍公教退休金。我們這群年邁公教老兵只能悲嘆：面對勞保，政府可以持續撥補並負最終責任，但為何獨對退休公教族群，任憑民生物價洶洶波動、公教體系岌岌斷層，仍執意續砍曾是國家契約保障給付的退休金？

值此「停砍公教年金案」三讀通過之際，只能再道幾句心裡話：任何施政改革，如果只是基於政治算計、只敢針對特定族群，就不是真正的普世公義，就不配自詡為「民主典範」；任何決策思維，如果只有考量選票顏色、只知挑起族群對立，政黨即使能贏得選舉，卻會讓國家輸掉民心。

面對曾經青春無悔，守護不渝的家園，還是要再一次籲請執政者問心深思，回歸治國正道：只有公義施政，才能建構民主磐石；只有民心團結，才能造就永續台灣。期望行政院依法履行立院決議，讓「公教真犧牲、年金假改革」權謀大戲就此下檔，終結社會撕裂，讓這個「小小多山的國家」，成為名實相符的民主典範。