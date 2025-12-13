停砍年金留人才 健全公務體系

軍公教年金停砍方案在立法院三讀通過，社會輿論雖仍有分歧，但從治理角度來看，此政策是重新確立政府信賴保護角色。年金改革過去在未充足溝通、未充分考量職涯承諾情況下所做劇烈調整，近年已導致公務人員士氣大幅下挫，人才流失，對國家治理品質造成的影響，社會其實付出了比想像更高的成本。

事實上，任何現代國家都必須依賴穩定且專業的公務體系來維持運作。從教育、公務運作到國防，沒有一項政策能在沒有公務相關專業人員情況下落實。近年不少人對公務體系汙名化指控，除使公務基層人員承受莫須有壓力，也削弱年輕人投入公務職涯的意願。當公部門不再被視為值得投入的工作選項，其所帶來的人才斷層是國家層次的發展危機。

在此脈絡下，在野黨願意正視制度調整所造成的信賴落差，並透過停砍政策恢復部分保障，不僅是對過去軍公教人員的承諾，更是對整體國家治理品質的修補工程。當政府願意花數兆預算添購軍備以鞏固國防，更應理解：真正能讓國家機器運作、能讓軍備發揮效能的，正是背後那群默默支撐行政與國安體系的人力資本。缺乏穩定的專業人員，再昂貴的設備也只是冷冰冰的硬體，無法構成完整的安全網。

因此，年金政策的調整不是向特定族群妥協的政治標籤，而是必須被理解為國家治理與人才政策的一環。唯有重新建立信賴、穩定制度預期，國家才能吸引並留住優質人才，進而提升治理品質，這才是長遠的國安之基。政府與社會您我都不應忘記：健全的公務體系不是成本，而是國家最重要的投資。