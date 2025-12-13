聽新聞
國家瀕臨毀憲萬丈深淵

聯合報／ 彭士剛／文字工作者（屏東市）
圖／季青漫畫
賴清德總統昨天受訪時，痛批藍白主導國會通過各種法案，還修法凍結憲法法庭，嚴重影響國家安全、社會安定、國家財政永續及傷害人民公平權利。對此，賴總統邀集所有民進黨立委開會並達成共識，認為對藍白修改財劃法、停砍公教年金案等「爭議法案」，行政機關有憲法忠誠義務，包括不副署、副署但不執行，都是合憲手段，民進黨團一致支持賴總統和行政院長卓榮泰商議後做出的最後決定。

賴總統對在野黨的批評言論，和大罷免期間民進黨及罷團對在野黨立委的指責，如毀憲亂政、賣台通共等如出一轍，但賴總統卻從不檢討自身問題，儼然把國會當成行政院的「立法局」。

眾所周知，目前國會朝小野大局面，正是台灣多數民意不滿民進黨過去八年執政表現，賦予在野黨更大制衡監督力量。然而，雙少數的民進黨政府非但不以謙卑心態面對在野黨背後的多數民意，反而自己當起「大法官」，按照自己喜好解釋憲法與適用法律。與在野黨意見不一致時，民進黨動輒抹紅、還大搞政治惡鬥，以「更大的民主」為由推動史無前例的大罷免，造成台灣社會嚴重撕裂，而大罷免慘敗結果表明多數民意對民進黨的不滿與警告，遺憾的是賴卓體制仍冥頑不靈。

至於民進黨稱「不副署、副署但不執行都是合憲手段」一說，更是荒謬。中華民國憲法本文及增修條文規定，立法院決議之法律案應於移送後十日內由總統公布，如行政院對於立法院決議的法律案認為有窒礙難行時可提出覆議案，覆議案被否決後，行政院長應即接受該決議，這形同約束閣揆並無不副署及不執行的權力。當然行政院可以聲請釋憲，但別忘記，釋憲權在司法院憲法法庭，行政院無權自行解釋法律違憲而拒絕執行。因此在我國憲政制度下，無論總統或是行政院對立法院通過的法律案均無「否決權」或「擱置權」，更遑論拒絕執行法律的權力。

面對朝野僵局引起的憲政危機，解法還是政治協商。賴政府是雙少數政府，且大罷免慘敗的教訓殷鑒不遠，更應主動與有多數民意支持的在野黨協商，如賴總統赴立法院國情報告接受立委詢答、大法官人事案邀請在野黨推薦人選等；而非與在野黨玩零和遊戲，導致重大的人事案、預算案及國政無法步上正軌，讓全體國人承擔政治惡鬥的後果，這絕非負責任政府應有的表現。

賴總統口口聲聲以國家利益最優先、要朝野共同合作，面對朝小野大的現實，賴總統理應思索朝野和解之法，而不是一再扣帽子、搞對抗，甚至以違憲手段抗拒執行立法院通過的法律案，破壞民主憲政秩序。台灣已瀕臨「威瑪時刻」的萬丈深淵，望賴總統及卓揆懸崖勒馬、三思而行。

