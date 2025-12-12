「罷」是結束 也是開始

快訊

聯合報／ 黃義勝／大學生（台中市）

台灣二○二五代表字大選結果：「罷」票數勝「詐」雙倍。古人以「罷」為止息之意，象徵能夠讓事情停下來；然而在二○二五年，「罷」卻不僅是止，更是動盪的代名詞。它既是政治罷免的浪潮，也是社會撕裂的印記，更是人民心中無奈的嘆息。

今年的代表字「罷」以壓倒性票數奪冠，反映了台灣社會對政治事件的高度關注。罷免風潮席捲全台，從地方到中央，成為全民話題。這不僅是一場政治運動，更牽動了民生、救災與公共治理，讓「罷」字成為年度最鮮明的符號。

「罷」字的意涵多重：在政治層面，它象徵民主制度的挑戰，民意展現與制度撕裂並存；在社會層面，它揭示罷免事件帶來的對立與分裂，提醒人們政治不應凌駕公共利益；在心理層面，它折射出社會的疲憊與無奈，對許多人而言，「罷」是痛、傷與淚。與過去代表字「缺」、「貪」相比，「罷」更直接指向政治，顯示台灣社會的焦慮正逐步集中於民主制度的運作。

然而，「罷」不應只是停滯與撕裂的象徵。它既是結束，也是開始。它提醒我們：民主需要理性與共識，而非仇恨與操弄；社會需要修復與重建，而不只是政治角力。人民的力量不可忽視，但更應用於建設而非撕裂。二○二五年的「罷」，是一面鏡子，映照出台灣社會的矛盾與希望，也是一個警鐘，提醒我們珍惜民主、善用民主。

