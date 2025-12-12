罷掉今年負面情緒 共迎樂觀來年

由聯合報主辦的台灣二○二五代表字大選，「罷」以壓倒性差距當選，反映出台灣社會集體焦躁情緒和政治長期對立態勢。今年台灣動盪連連，兩次大罷免，高度動員挑動族群對抗；罷免程序冗長，也干擾颱風的救災和復原工作。關鍵時刻沒有具體作為，傷害台灣人與人之間的互信、及民眾對政府的信任。

二○二五年代表字入選的前十名，除了「挺」、「韌」有積極意義，其餘罷、詐、淹、災、亂、裂、稅等多為消極字眼，顯現台灣社會人心動盪，人民煩躁不安、互信裂痕深。在告別二○二五年時，選了「罷」，希望對未來有積極性的導引，兩岸對峙、族群對立、政治操弄作罷丟棄，讓兩岸平靜、和諧希望、藍綠制衡重新上場。二○二六年更期望，罷掉廢止民進黨台獨黨綱、抗中保台、賴十七條、政院覆議做法；重啟核電、政黨協商、兩岸正常往來，讓台灣重新上鏈加速。盼二○二六年底選出的代表字，會是積極有生命力，更有創造力的字。

經濟學人選出的二○二五全球代表字是slop，這個字原本的意思是稀薄、品質差的意思，如劣質的食物、垃圾內容。經濟學人選slop，給予的定義：ＡＩ當道，生成式人工智慧，快速大量的生產低品質、缺乏實質內容、錯誤百出、毫無靈魂的數位作品，這些都是ＡＩ slop。網路上充斥這麼多的垃圾內容，缺乏真正洞察人類的經驗、情感、信度，讓閱聽大眾產生對ＡＩ的信任危機，這反映當代人沮喪和焦慮的精神狀態。經濟學人說，當網路世界變成ＡＩ垃圾場時，會迫使人們回歸付費機制的媒體，希望換取經過查證，由真人創作的真實資訊，如付費的紙媒、電視。

「slop」和「罷」異曲同工，都表示對二○二五年生活環境輕蔑和揚棄。二○二五年的消極人事，如何改變、轉化為正能量，積極、樂觀的開創二○二六年，是大家共同的課題；社會的進步、國家的繁榮，與世界的美好，都是由樂觀、進取的人帶領開創。