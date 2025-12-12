2025年度代表字 「罷」字帶來的3點啟示

今年的代表字是「罷」，顯示台灣一整年的大「罷」免，讓民眾印象深刻。除了浪費許多社會資源外，也造成對立、衝突與不安。值此歲末年初之際，「罷」字給我們的啟示有三點：

一，「罷」除心中錯誤的執念：首先，我們應當了解我們的良知，如清淨的琉璃。然經常被外在環境的灰塵和錯誤的執念所汙染，故實應積極從清除外在環境汙染的過程當中，體會到「心靈環保」的重要；努力從「心地」下功夫，建立正確價值觀，乃是一切萬事萬法的根本啊！

二，「罷」除外在的對立衝突：如何化解外在的對立與衝突，禪宗有個公案。曾有兩個寺院，一個寺院的僧眾不和，經常彼此互相指責，造成嚴重的衝突，因此大家都生活得很艱苦；而另一個寺院僧眾都很和諧，所以日子過得很和樂。有一天，生活過得很艱苦寺院的住持發現了，就派人去打聽：「他們為什麼能過得這麼幸福快樂？」到了快樂寺院之後，就問正在掃地的小沙彌，沒想到快樂寺院的小沙彌回答：「我們很快樂，是因為我們常常犯錯。」

住持聽了，更加迷惑了，就再請人去看看是怎麼回事。打探的人到了大殿時，正好有人在拖地，另一人一進門就滑了一跤，拖地的人馬上說：「對不起，都是我的錯，是我拖地倒太多水了。」滑倒的人反而道歉說：「抱歉，請原諒！是我自己不小心，沒先看您正在拖地。」

從上述的故事，可以給我們一個啟發：如果一味指責別人的錯誤，並不能解決問題，反而容易造成彼此的對立和衝突；如果能夠有「行有不得，反求諸己」的態度，給彼此留下一個迴旋的空間，就能與別人和睦相處。

三，「罷」除貪詐的行為：目前國內光電「貪」瀆弊案及「詐」騙盛行，使民眾深惡痛絕。可知人類種種心念習性中，害人最深、最嚴重的就是「貪」！因「貪」財而「詐」騙大眾，對整個社會風氣、甚至整個國家的安定，影響深遠；故政府應積極「罷」除「貪」瀆與極力打「詐」，使民眾安居樂業。

總之，「罷」除貪瀆與積極打「詐」的作為，乃是政府目前施政的重要課題。同時應避免社會對立的口水戰，「淹」沒事實真相；展望未來國際局勢詭譎多變的挑戰，我們要攜手團結合作，勇敢「挺」住，才能面對各種「災」難的考驗，進而「鏟」除社會「亂」象與分「裂」的危機；在當前全球因中美關「稅」戰，形成兩大經濟體的激烈競爭下，我們要保持高度的「韌」性，才能因應未來世界的變局。