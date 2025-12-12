改善成年人生活 再來談生育率

今年台灣出生人口恐跌至新低。國發會的生育行為調查顯示，阻礙生育的關鍵並非年輕人「不喜歡孩子」，而是現代成年人在生活中已面臨難以承擔的壓力。超過七成受訪者表示不婚、不生的原因與「經濟負擔沉重、生活負荷過高、關係不穩定、無法兼顧家庭與工作」相關。同時，衛福部心理健康調查指出，青壯年焦慮與憂鬱指標已連續五年上升，內政部統計的離婚率也長期居高不下。這些數據共同描繪出一個重要訊息：少子化的核心問題並非托育不足，而是成年人心理韌性與家庭承載力的快速下降。政策若未從改善成人生活條件著手，生育率的下滑將難以扭轉。

這個現象並非台灣獨有。ＯＥＣＤ家庭資料庫與跨國研究指出，家庭支持政策、心理健康服務、工作與家庭平衡措施，與生育率呈現穩定關聯。研究並未主張單一政策即可提升生育率，而是指出：在成年人能獲得情緒、關係與生活支持的國家，育兒與生育意願較易維持。北歐國家如丹麥、瑞典，在長期投入整體家庭支持制度後，生育率於兩千年代呈現相對穩定的走勢，研究普遍將其視為「多面向支持系統」的結果。日本厚生勞動省近年的政策方向也已從托育延伸至「育兒前」，將伴侶關係與壓力調適視為少子化政策的重要基礎，顯示改善成人狀態已成國際共識。

回到台灣家庭現場，任林教育基金會廿多年在陪伴家庭中的觀察，更讓上述資料具體化：許多夫妻的情緒困境與溝通問題長期未被處理；雙薪家庭普遍在工作與照顧責任之間無法取得平衡；青壯年在長照與職涯壓力的雙重拉扯下常感到耗竭；女性在職涯期待與育兒負擔之間承受高度角色衝突；代間情緒與期待若長期未被理解，也成為下一代不願生育的隱性壓力。這些因素比補助政策更早、也更深地塑造了家庭是否有能力迎接下一個生命。

因此，少子化不能只由托育或補貼來理解，而必須回到「成年人是否具備承載家庭的基本穩定度」這項核心問題。從政策制定的角度來看，至少有三個方向值得成為國家級討論的重點：

第一，將家庭教育、情緒覺察與伴侶溝通納入國家心理韌性政策。預防性的家庭支持與關係教育可以降低衝突成本，提高家庭穩定度，這在許多國家已是提升育兒環境的重要基礎設施。

第二，建立成人照顧者支持系統。台灣約有八十萬青壯年同時承擔工作與長照壓力，缺乏喘息與心理支持，使他們難以在原有負擔上再迎接新生命。

第三，推動代間支持，降低家庭內部的情緒壓力。熟齡世代的心理健康、生命統整與情緒教育若能普及，家庭整體的支持與理解度便能提升，也能讓下一代在較健康的情緒環境下考慮生育。

台灣的少子化不只是人口問題，更是社會心理韌性的警訊。只有當成年人在生活、關係與情緒上重新獲得力量，生育意願才有可能改善。改善成年人的生活條件，是生育政策應該往前挪動的一大步。