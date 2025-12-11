2025代表字「罷」： 當頭棒喝 領台灣重回理性

聯合報主辦的「台灣二○二五代表字大選」結果揭曉，「罷」以壓倒性差距當選。今年社會事件屢屢以「罷」字為結語，這個結果毫不意外；更重要的是，它反映出今年社會的集體情緒與政治局勢。

今年國內政治出現前所未有的震盪。一連串罷免不僅規模罕見，也以高度動員與情緒對立創下世界惡例。罷免本是民主制度的修正機制，然而今年卻被操弄成政治鬥爭的手法，加劇社會分化。更令人遺憾的是，罷免程序拖延並干擾了丹娜絲颱風的救災與復原，顯示政治決策失當如何在關鍵時刻傷害全民。

「罷」因此在國人心中帶著痛、帶著傷，也帶著不必要的代價。這一年來，台灣承受的撕裂與消耗，已遠超過制度所能承擔的範圍。

值得注意的是，台灣民主最終擺脫了這場不正當的大罷免。強大的民意在最後關鍵時刻捍衛制度底線，不讓政治操弄左右社會，使台灣重新站回正常軌道，避免更深層的傷害。

從這些經驗可見，政治人物必須理解，罷免的濫用已造成實質傷害。政治應以民眾福祉為本，而非靠對立博取利益。是時候停止仇恨式操作與情緒化攻防，讓民生與改革重回正軌。

除了政治層面的消耗，「罷」也反映了勞動與生活的疲態。從各行業抗議、集體行動，到民眾對薪資停滯與工時負荷的不滿，「罷工」的字眼不斷浮現。即便沒有真正走上街頭，許多人心中也在默默喊著「我真的累了」。這些累積的勞動壓力與政治消耗交互作用，使「罷」成為社會普遍認同的語言。

「罷」已成為日常生活中常見的表達。無論是年輕人面對房價與未來的不安，中壯世代在家庭與工作間的拉扯，或長者面對政治動盪、經濟壓力及生活快速變化而感到無力，「罷了」、「懶得再說」、「不想再管」等語句清楚反映台灣今年的心理狀態，也就是說，社會疲乏已成為普遍現象。

因此，「罷」當選年度代表字，不只是記錄一個現象，更是提醒。過去一年，大罷免的風暴讓台灣陷入撕裂與對立；所幸，民意在最後關鍵時刻捍衛民主，使國家度過考驗。希望朝野能記取教訓，勿再以仇恨動員傷害台灣，也勿再讓政治算計凌駕於人民的生活需求。

年度代表字沒有答案，但提供方向。今年的「罷」提醒我們，台灣已經疲憊，也承受了傷痛。而社會真正需要的，是能化解對立、啟動改革，使人民重拾希望的政治。

明年，讓政治回歸理性與民生，避免重蹈「罷」的覆轍，是台灣必須努力的方向。