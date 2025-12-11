關鍵防線 守護平台使用者權益

最近關於封禁小紅書的爭議，又讓平台監管話題成為焦點。在幾乎「全民上網」的台灣，我們親眼見證資訊操弄與假訊息如何衝擊公共討論、扭曲民主選舉、滲入日常對話與親友關係，並侵蝕社會信任。這是每天在我們手機螢幕上演的「資訊戰前線」。

對一個開放卻長期站在地緣政治前線的社會而言，了解Meta的運作，不只是國際新聞，而是「民主自我防衛」。Meta旗下平台每天有數十億用戶、海量貼文與短影音流動；平台如何訂規則、處理仇恨與錯假訊息，影響我們的國際敘事，也影響著台灣能否在資訊洪流中守住民主的底線。

社群平台已是台灣人的「生活基礎建設」，一方面維繫情感、促進世代與文化交流；另一方面也成為假訊息、詐騙、仇恨與煽動暴力的溫床。對台灣來說，這些衝擊具體可感，也形成無法迴避的倫理難題：在保障言論自由的同時，如何降低對人身安全與民主制度的傷害？

更深層的問題，是誰有權決定什麼內容該被看見或移除？這個裁決權是否可以由跨國科技公司獨自掌握？如果交給政府風險又是什麼？對走過戒嚴與白色恐怖、如今再度面對威權壓力的台灣而言，「政府一手包辦內容審查」的危險，我們並不陌生。因此獨立的監督機制是關鍵。

Meta在二○一八年開始推動成立Oversight Board（監督委員會，簡稱ＯＳＢ），承認內容審查的責任不應由一家公司獨自扛起。筆者二○二○年以台灣學者身分加入，成為廿位創始委員之一；能在這個機制裡發聲，對台灣非常重要。ＯＳＢ集合各國多元專家，某種程度上是平台內容決策的「準憲法法庭」。

我們從Meta堆積如山的爭議案件中挑選最具代表性的個案，公開徵詢意見、要求公司說明原先決策，最後以書面作出具有約束力的裁決並全文公布，迫使公司流程更加透明與標準化。我們提出一系列改革建議，包括危機應對機制、清楚告知用戶違規條款、標示ＡＩ生成內容、保存涉及人權侵害的數位證據等，核心原則只有一個：在保障表達自由前提下，把必要干預控制在「最小但足以防止嚴重傷害」的範圍。

在台灣，我們同時面對兩種風險：一是詐騙與假帳號氾濫，二是過度嚴苛或誤判的下架可能傷及公共安全。對台灣而言，內容審查真正的課題不是「要不要管」，而是「誰來管、怎麼管」。過去五年ＯＳＢ證明，一個獨立、以人權為核心的機制，可以在政府與企業之外，成為守護使用者權益的第三道關鍵防線：既不容權力任意壓制言論，也不縱容詐騙與暴力內容。

ＯＳＢ仍舊得面對現實，目前只約束得了Meta，審一個案子也要花掉委員大量時間，我自己平均一周有三場半夜視訊會議。不過，這些累積下來的案例與原則，已逐漸成為國際社群具有實質參考效力的基準。展望未來，我相信ＯＳＢ不只是幫助Meta成熟的機制，而能形成一套驗證可行、足以複製到其他平台的治理模式，為全球使用者爭取到更完善的保障。