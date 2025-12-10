聽新聞
別再把能源當成選舉口號

聯合報／ 陳清雲／立法院法制局前局長（新北市）

前總統蔡英文高喊「光電2.0、不分藍綠強力肅貪」；行政院又對外釋出「核二、核三可望重啟」；和碩董事長童子賢主張「核綠共存」；張善政則警告，核三如果玩假的，「台灣會死得很慘」。幾篇新聞加在一起看，其實說的都是同一句話：錯誤能源政策，台灣撐不下去。

過去八年急轉彎式的「非核家園」，把核電關掉，只好瘋狂蓋燃氣機組、光電、風電。結果是什麼？台電從金雞母變成虧損大黑洞，電價不敢一次說實話，只能靠編預算補貼；光電板鋪上農田、魚塭、山坡與水庫邊，好山好水被切割成一塊塊板子。更糟的是，台鹽綠能、力暘等綠能弊案連環爆，「綠友友」成了政治名詞，人民看到光電，不再想到減碳，只想到官商勾結。

政府一邊說「不分藍綠肅貪」，一邊辦案卻被質疑有顏色；一邊說光電只是「少數個案遭汙名化」，一邊又承認要推「光電2.0」補破網。既然要2.0，就代表1.0真的有問題，不能只用幾句「肅貪」切割責任。

更大的破口則是在天然氣，現在發電高度依賴進口天然氣，船一旦進不來，「攔你兩個禮拜，你就斷氣了」。華爾街日報也點出，中共若對台動武，未必先登陸，海上封鎖、切海底電纜、網攻癱瘓系統，就是典型的混合戰。電一停，不只是冷氣關掉，而是半導體、ＡＩ算力中心、金融系統一起停擺，這已經不是單純「能源政策」，而是赤裸裸的國家安全

要補考，不能再靠口號，整個能源路線得回到務實。首先，政府應該坦白承認，核能和綠能「一起用」才是台灣目前唯一撐得住的選項。如果真的要重啟核二、核三，那就請行政院正式對外講清楚，依法怎麼做、時間怎麼排、預算怎麼編，不要只是在選前選後放話，讓專業機關也不曉得該怎麼動。

同時，綠能制度也該徹底翻新，讓「綠」回到環保，而不是變成政治黑金。光電和風電該設在哪裡、環評怎麼做、躉購價格怎麼訂，都應該完全透明公開，重大案件最好交給獨立第三方審查。既有的綠能弊案，不分藍綠就辦到底，該撤照就撤照，而不是一邊喊肅貪，一邊又讓少數人繼續靠制度漏洞獲利。

更重要的是，能源必須當成國防的一部分來思考；台灣需要一定比例安全、低碳、穩定的核能做基載。政府不能只會花一兆多買武器，卻放任電力結構脆弱到只靠一艘船就能卡住台灣喉嚨。

「非核家園」的神主牌不會發電、撐不起ＡＩ與半導體。賴政府若真聽進這些警訊，就該從今天起，拿出一條敢負責、講得清楚、做得到的能源路線圖，而不是再來一次「說漂亮話、做選舉算計」的能源騙局。

