國會助理費 不是立委私房錢

對於國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化法案，昨日有國會助理自發性發起連署，呼籲陳玉珍及連署立委撤回提案。立法院出現將助理費「統籌給立委自行處理」的提案，引發社會廣泛質疑。公費助理是國家支付薪資的勞動者，卻可能因制度漏洞，成為立委自由支配的工具。這不僅侵害助理的勞動權益，也違背社會對公款使用的基本觀感。這些錢都是政府的錢、納稅人的錢，使用上應該公開透明。公款不是私人金庫，立法院必須立即行動，保障助理薪資與勞動權益，杜絕立委自肥。

立法院每位立法委員可聘用八至十四名助理，這些助理的薪資與相關費用全由立法院編列預算支應。若薪資經由立委個人帳戶統籌，再由立委決定是否發給助理本人，就可能形成財務不透明、剝削勞工的管理模式，助理權益被嚴重侵害，也破壞公務財務的透明性。更甚者，如果有未聘用助理而多出的助理費，本應退還國家，怎能落入立委口袋？對比社會對小額公款貪汙事件的嚴格譴責，立法院助理費可能被個人自由支配，無異於制度化的「自肥」，令人難以接受。為了保障立法院助理的勞動權益與薪資，立法院應確保：

一、助理費應直接支付給助理本人，確保薪資按時、足額發放，避免經由立委個人帳戶。

二、立法院統籌發放助理費，建立透明、可追蹤的核銷與查帳機制，杜絕黑箱操作。

三、保障完整勞動權益，包括合法工時、加班費、社保、年假等，助理不應服務不同的立委而有不同的薪資，甚至遭受比一般勞工更差的待遇。

四、嚴格監督與制度化管理，確保助理費用途明確，真正用於支持立法院助理的工作，而非個人利益工具。

保障助理薪資與勞動權益，是立法院作為民主機構與公務體系的基本責任。唯有建立透明、公正的薪資制度，助理才能安心工作、專注於立法支持工作，才能落實民主制度應有的公正與正義。

公款不是私人金庫，助理費必須直接交付助理本人帳戶，立法院應立即防止不當提案、修正制度漏洞，杜絕立委自肥，恢復民眾對國會的信任與尊重。助理的薪資與權益，容不得任何妥協；如果國會自身都不保障助理的勞權與薪資，人民又如何信任立法院的民主制度？