川普大圖像 與北京的大膽計畫

日本首相高市早苗日前一席「台灣有事」言論攪得台海風風雨雨，卻也意外使得川普政府原先只是若隱若現的中國政策，逐漸勾勒出了較清楚的圖像。只是這個圖像卻與賴政府一廂情願的想法南轅北轍。在高市「台灣有事」之說惹出事端後，美國總統川普與中共總書記習近平通電話；川普隨後在其網路社群平台上發言，雖說通篇未提及台灣，卻提及雙方可以把眼光放在「大的圖像」（Big Picture）上。此意具體為何？

首先是美國財政長貝森特在今年七月，於瑞典斯德哥爾摩與中共副總理何立峰會晤後，提到中方提出了一個「非常大膽的計畫」，這被認為是中國願意在某些領域作出讓步或提出新合作模式。他同時強調美方「不會接受中國對自由世界供應鏈的全面管控」，但願意就此展開談判，此說引人遐想。

其後，美方在今年十月中旬再度提及過中方的「大膽計畫」。貝森特在與何立峰的視訊通話，及隨後宣布的馬來西亞會晤安排中，再次強調此前提出的構想，並表示雙方將「繼續討論」這個計畫，顯示美方並未把「大膽計畫」視為一次性提案，而是持續做為談判籌碼。這個「大膽計畫」恐非僅止於何立峰層次，因為就在隨後釜山的川習高峰會上，習近平明白對川普表示中美之間不能只算小帳，而是要「算大帳」，即是要著眼於整體戰略關係與長遠利益。

在高市早苗搞出「台灣有事」的混亂中又出現一則令人震驚的新聞。希拉蕊於十一月十二日在哥倫比亞大學公開演講，丟出一枚重磅炸彈；聲稱從美國國防部内得知，川普政府正在考量一個全球勢力範圍的重劃—美國全面收縮至西半球，東歐將由俄羅斯主導。而最麻煩的是，東亞事務則交由中國處理。最有意思的是，希拉蕊的這段發言，後來在哥大發布的新聞中卻不見蹤影；直到與美國國防部相關的人士出面才算證實確有其事，卻輕描談寫表述「並未達政策層次」。

但在高市捅出婁子後，川普政府的反應卻是在不聲不響中，於十一月十八日撤走了今夏演習後，一直滯留部署在日本的堤豐飛彈，幾乎所有人都在事後才知道。川習二人於十一月廿四日通話後，川普隨即與高市通話，事後高市受到川普的嚴厲告誡。若再加上今年五月美方有人赴台警告台北勿對北京挑釁，川普政府在台海問題上應已有其想法。

川普在與習近平通話後，在其網路社群平台發出他與習的對話。川普首先談到雙方在通話中達成的共識，包括俄烏問題、芬太尼、大豆與農產品；隨後才以條件式的口吻說：「現在，我們可以開始把眼光放在『大的圖像』上了。為此，習主席邀我四月訪問北京。」換言之，真正的一盤大棋，要等到明年四月川普的北京行才會開始。

晚近，可以參照川普這種「大圖像」的是一九九六年三月台海危機時，中共外事辦主任劉華秋赴華府處理危機的過程。依當時柯林頓政府國家安全顧問雷克的說法，他們「把彼此緊要的議題，置於一個較長程的戰略利益系絡中去談」，因而最終出現了一九九七年中美「面向二十一世紀的戰略夥伴關係」。

無論是從中共兩度提出的「大膽計畫」，到習表示雙方要「算大帳」，再到疑為出自五角大廈的「天下三分」論，乃至其間對高市的「規勸」和此前對賴清德的抑制，可看出川普對明年四月川習會的重視。從更深層角度歸納這幾個事態發展的方向，川普政府全球戰略收縮的傾向已清晰可見。至於新出爐的「國家安全戰略報告」應如何看待？依川普的性格，還是先等明年四月北京川習會的結果如何再說吧！