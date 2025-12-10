聽新聞
川普啥都能賣 我應警惕

聯合報／ 楊柔遠／退休媒體工作者（台北市）
美國總統川普8日證實將開放輝達向中國大陸出售H200晶片。美聯社
美國總統川普8日證實將開放輝達向中國大陸出售H200晶片。美聯社

美國川普總統同意輝達Ｈ二○○晶片賣中國，主要是「維持美國科技領先地位，並且要創造利益；也讓中國持續依賴美國的技術」，同時，銷售收入中有百分之廿五要付給美國政府，白宮事後說，這百分之廿五要由台灣輝達生產地的廠商負擔。

上周，美國國會的兩黨議員提案，對ＡＩ晶片出口，擔憂先進科技流入中國，所以提案，要在未來卅個月內，禁止對中國等國家出口比當前更先進的ＡＩ晶片。川普不顧國會反對，准許Ｈ二○○晶片賣中國，彰顯「總統強勢，國會弱勢」，和過去拜登總統完全相反。

Ｈ二○○能賣到中國，當然是輝達執行長黃仁勳長時周旋川普身邊，穿梭白宮和內閣之間，說服他們，「賣晶片給中國，最符合美國國家利益」。

台灣在川普就任以來，不斷的討好川普，台積電及供應鏈搬遷美國，未來可能投資美國三千億以上、派專業工程師培訓美國半導體人才；賴清德總統更要編列特別預算，未來八年加買美國四百億美元的武器。這些極盡巴結之事，在川普看來，都只是「剛好」而已，他多次說，晶片是台灣從美國偷來的；投資美國只是將過去從美國賺的大筆美鈔，再去美國投資；增加四百億美元買美國軍火，更是小菜一碟。川普眼中完全沒有台灣。

川普明年四月要訪問北京，這段時間，他希望亞洲，特別是台海，不要給他惹事；日相高市早苗的台灣有事日本有事，引起中國的憤怒，他就不挺高市，不希望日本在台灣問題上做文章。輝達晶片賣中國，也是向中國示好，希望在川習會前塑造好的氛圍。

從Ｈ二○○晶片對中銷售，更可看出，川普是交易型的總統，每一件事都可交易，錢可解決任何事，天下事，只有你想不到，沒有他做不到；美國要再次偉大，就是不斷地從國外把錢搞進來，變成美國的錢，關稅、對美投資、賣武器都很重要，民主、自由、人權，先擺一邊。美國民眾也認同川普做法，歷任的美國總統都增加國債，只有川普實事求是正視國債，會想辦法從國外搞錢進來，減少國債，這部分美國人是肯定川普的。

台灣從這次的輝達案中，要深切體悟：明年四月，川普和大陸領導人習近平見面，會不會把台灣賣了？我們無力主導川普和習近平的作為，但我們可以不讓他們有見縫插針的機會；不要讓川習找到藉口，將台灣作為籌碼，而我們還為他們的交易添薪加柴。賴總統的抗中保台、賴十七條，都是增加中國對台灣的憤怒，也讓習近平對台灣的容忍下降，這對台灣的處境沒有幫助只有害處，川普政府更可藉此向中國要脅、獻計、出賣、攬功。如果兩岸之間的劍拔弩張形勢緩和，川普要出賣台灣，也得顧忌台海情勢的穩定，他的買賣，取得的籌碼相對有限。

台灣在兩大之間難為小，唯有智者能走過艱難的處境；希望我們的領導班子，都是一群智者，千萬不要讓川普把台灣賣了，賴清德還幫他數鈔票。

川普 習近平 川習會 半導體 台積電 台灣有事

川普啥都能賣 我應警惕

