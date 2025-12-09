美對中戰略轉向 賴政府讀懂嗎

從白宮發布的最新「國家安全戰略報告」到美國防長赫塞斯最新談話，處處可看出川普第二任政府把經貿視為中美關係核心。過往美中硬碰硬在各方面對抗，如今強調對話、溝通，連日本首相高市早苗「台灣有事論」引發中日緊張關係，白宮至今未見與日本站同一陣線。不難看出川普政府不僅不樂見戰端開啟、更重視與中國大陸發展雙邊關係，對照台灣政府規畫投入一點二五兆軍購、對小紅書下禁令，切斷與對岸交流管道，賴政府真讀懂川普的心？

川普政府新版國家安全戰略報告中，不僅把過去拜登政府時期的「反對」任何片面改變台海現狀的行為改為「不支持」，還刪除了拜登時期「視中國為美國最大挑戰」、「美國不支持台灣獨立」等用詞。

這些文字上的改變，可能被視為是美方對台海議題立場的變化，北京更可能視此為美方在兩岸問題上的讓步，甚至成為中共國家主席習近平明年與川普會晤時的新談判基準。

相較二○一七年川普第一任期的「國家安全戰略報告」，將大陸與俄羅斯評為「想創造一個與美國價值利益背道而馳的世界」，這次的報告不只改將大陸描繪為「競爭者」、不再討論價值；提到嚇阻台海戰爭的原因時，更著重「會對美國經濟帶來的巨大衝擊。」

此外，赫塞斯六日表示，美國將以實力而非對抗來嚇阻中國，並尋求力量平衡，更解釋這目標追求的是讓所有國家共享印太和平。他強調，美國並沒有試圖扼殺中國發展，也沒有試圖支配或羞辱中國；更提到川普和習近平明年互訪的安排，提供雙邊關係持續進展的機會。

川普如今不願印太區域生事的心情，或許也可從日相高市早苗發表台灣有事論後，造成自二○一二年日本政府將釣魚台列嶼國有化後、十三年來中日關係最緊張的時刻，但事件發生已一個月，白宮與美國國務院卻始終未見與日本站在同一陣線的表態。甚至陸續有外媒報導，川普要高市在台灣問題上避免挑釁中國。

川普的態度令不少日方官員感到失望。曾任白宮國安會中國事務主任的韋德寧更分析，「白宮與國務院未公開支持高市早苗，這點令人困惑，也必然讓東京與台北都感到不安」。

更明顯的例子還包括，川普政府國安戰略報告中，要求歐洲各國承擔自身國防主要責任，更批評歐洲各國對俄國先入為主的敵視，不僅打破過去拜登政府對俄烏戰爭的論述，同樣讓長久以來的歐美大西洋同盟面臨嚴重挑戰。

從川普對待日本、歐洲等昔日同盟的態度，賴政府若還想持續打抗中牌，難道是川普所樂見？尤其傳出他已指示其團隊，不要進行任何可能危及美中貿易協議的行動。台灣如何期待在兩岸問題上，川普會為保台而抗中？執政黨豈能不好好思考，如何開創兩岸重啟對話的機制？如何走出一條能維持兩岸和平的新道路？