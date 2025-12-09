北京打琉球牌 對應美方台灣牌

美國白宮於七日公布最新「國家安全戰略」（ＮＳＳ），再次強調印太地區為全球戰略重點，並點名中國是美國面臨的「最具挑戰性競爭者」。在台海部分，文件重申對台灣的支持，並強調美日同盟在區域安全中的關鍵角色。這份戰略報告雖不令人意外，卻凸顯一個趨勢：美國正把台海緊張局勢導向制度化、框架化，視為印太地緣部署的核心議題。

面對此局，北京的反制卻已不只停在台海，而是悄然打出「日本牌」；其中最值得關注的，是對「琉球群島」歷史敘事的重新啟動。琉球王國曾與中國明清兩代保持藩屬關係，並與福建、台灣往來密切。一八七九年日本強行「廢琉置縣」，引發清廷抗議；二戰後琉球由美國託管，直到一九七二年才將「行政權」移交日本，但主權並未經住民公投自決，因此留下歷史模糊空間。近年中國學界與媒體重新提出「琉球地位未定論」，北京雖未將之列入正式官方主張，卻已成為爭奪對外戰略話語權的一部分。

沖繩是美國在亞太的重要軍事據點，美軍約七成亞太兵力部署於日本，而其中近半集中在沖繩的嘉手納、普天間等基地，是美軍介入台海或南海衝突的前進跳板。然而，沖繩社會長期承受美軍基地干擾、美國兵犯罪與事故頻發等問題，民間反美軍基地聲浪從未停歇。北京正是看準了這條裂縫，一方面強化與沖繩的經貿、觀光與文化交流，另一方面透過解放軍在東海、宮古水道的常態化演訓，對美軍前沿基地形成長期壓力。

這當然不是要「奪回琉球」，而是戰略上的「非對稱反制」：你打我的核心利益（台灣），我就動搖你的同盟支點（日本）。當中國海警船在釣魚台列嶼周邊活動、解放軍機艦頻頻繞台並進入東海，目標不僅是日本，背後真正的訊號是要傳向華府。值得注意的是，日本自身亦陷兩難。東京奉行「台灣有事即日本有事」，但沖繩地方政府與民意普遍反對捲入台海戰事。若北京升高「琉球敘事」或放大沖繩與日本本土的認同落差，將進一步挑撥美日同盟的內部一致性。

事實上，中美博弈已從台海擴展至整個第一島鏈。對台灣而言，理解這更大範圍的風險，遠比沉迷於盼望國際聲援更重要。沖繩的歷史與現實正是一面鏡子，在大國競逐下，島嶼往往是最容易被犧牲和私相授受的「物體」；真正的安全不在自我催眠的戰略算計，而是務實為上、避免走到不可逆的衝突前沿，使自己成為代理人戰爭的犧牲品。