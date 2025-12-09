聽新聞
美戰略：盟友別想搭便車

聯合報／ 廖明輝／中華經濟研究院輔佐研究員 （台北市）

美國白宮日前公布「國家安全戰略」（ＮＳＳ）報告，成為川普第二任期的美國安全政策正式文件。兩日後，國防部長赫塞斯在加州舉行的「雷根國防論壇」搶先說明「國防戰略」（ＮＤＳ）重點。

美國國防部官網馬上跟進，報導「赫塞斯在雷根圖書館發表講話概述新國防戰略」，強調「毫無疑問，川普總統想要維持並加速打造世界上最強大軍隊；最強大、最致命、美國製造的…自由兵工廠」。國防部努力回歸基本「恢復戰士精神、戰備、問責、標準、紀律和殺傷力」；並表示「川普政府和國防部致力美國優先，避免陷入無止盡外國紛爭，並將國家安全、自由和人民繁榮放在首位」。

最後，赫塞斯表示為了實現這些目標，必須優先考慮國防部四大主軸為：保衛美國本土及其所在西半球、以實力而非武力威懾中國、加強美國與其盟友和夥伴之間的防務分擔、強化美國國防工業基礎。國防部更報導不願透露姓名的五角大廈官員表示，這場演講預示著國防部即將發布的「國防戰略」。

ＮＳＳ與ＮＤＳ兩份戰略報告對台灣極為重要，因為它們將直接影響美軍在印太、尤其台海地區的定位與資源分配走向。對盟友而言，赫塞斯在雷根論壇演說所揭示的ＮＤＳ四大主軸，其中之一就是「提高盟友防務分擔」；直言過去美國決策者對盟友看法本末倒置，假設盟友無法自衛是荒謬的，美國要盟友站出來多付出代價。例如北約各國最近已同意將國防支出提高到ＧＤＰ百分之五，美方希望將這模式推廣到全球盟友。

這種「別想搭美便車」訊息勢必反映在對台軍售條件和台美軍事合作，台灣自然也不會是例外。對台灣而言，真正重要的不是ＮＳＳ文件提及幾次「台灣」，而是更結構性的問題：中國在美國威脅排序的定位有沒有被弱化？印太、特別是台海，在美國全球戰略和資源分配的順位上是否仍列優先？

如果ＮＳＳ或ＮＤＳ將中國從「首要威脅」降格為「區域挑戰」，或將台海降為「普通衝突」選項，就比文件提到幾次台灣更值得關注並警惕。目前看來，二○二五年ＮＳＳ把嚇阻台海衝突列為「優先考量」；接下來更需要觀察即將發布的ＮＤＳ，是否在措辭和戰略重點上完全呼應或出現細微變化。

綜上所述，ＮＳＳ是由總統提交國會的「總體國家安全戰略」；ＮＤＳ則是由國防部長提出，且必須「支持ＮＳＳ」的軍事戰略。兩者位階ＮＳＳ在上、ＮＤＳ在下，後者為前者提供具體軍事力量與預算。

對台灣而言，關鍵不在文件提及台灣多少次，而在於這兩份文件如何定位中國威脅、將台海列入何等優先順序層級，進而影響美軍戰力部署、對台軍售優先順序及對兩岸釋放的政治訊號。台灣應研判各種可能情境下的美國戰略路線調整，並同步檢視自身需要強化的軍事與政治準備，才能在美國可能的戰略變局中確保台灣安全與利益。

